Cristi Andrei Cașu a cucerit aurul european la box U17. Tânărul din Călărași a obținut cinci victorii consecutive

Cristi Andrei Cașu a câștigat aurul european la box U17, categoria 46 kg, după cinci victorii consecutive la Campionatele Europene din Muntenegru.
Performanță remarcabilă pentru sportul din Călărași!
Cristi Andrei Cașu a devenit campion european la box, la categoria U17, 46 de kilograme, după un parcurs fără greșeală la competiția desfășurată în Muntenegru, în perioada 1–12 octombrie 2026. La doar 17 ani, pugilistul român a câștigat cinci meciuri consecutive și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului european.
Sportivul legitimat la Clubul Sportiv Municipal Călărași a demonstrat determinare, disciplină și valoare pe parcursul întrecerii, reușind să treacă de adversari din Scoția, Turcia, Belarus, Anglia și Azerbaidjan.
Rezultatul confirmă potențialul tânărului boxer și reprezintă un motiv de mândrie pentru comunitatea locală.
Cinci victorii consecutive pentru titlul de campion european
Cristi Andrei Cașu a avut un parcurs excelent la Campionatele Europene de box pentru juniori U17, desfășurate în orașul Budva, din Muntenegru.
Pugilistul român a început competiția cu o victorie clară în fața scoțianului Ethan Munro, pe care l-a învins cu scorul de 5-0. În optimile de finală, Cașu a trecut de turcul Berkay Sergin Demir, tot cu o decizie unanimă, 5-0.
În sferturile de finală, sportivul din Călărași l-a învins pe belarusul Artiom Pranovici, cu același scor. Semifinala a fost mai echilibrată, însă românul a reușit să se impună în fața englezului Noah Worth, cu 4-1.
În finală, Cristi Andrei Cașu l-a întâlnit pe azerul Hasrat Mamadov. Românul a dominat meciul decisiv și a câștigat cu 5-0, obținând astfel medalia de aur și titlul de campion european la categoria 46 de kilograme.
Călărașiul, reprezentat la cel mai înalt nivel al boxului european
Succesul lui Cristi Andrei Cașu aduce o nouă performanță importantă pentru sportul călărășean și demonstrează că tinerii sportivi din România pot concura de la egal la egal cu adversari din cele mai puternice școli europene de box.
Potrivit informațiilor publicate de organizatorii și sursele media care au relatat despre competiție, întrecerea a reunit aproximativ 500 de participanți, ceea ce evidențiază nivelul ridicat al concursului.
Medalia de aur obținută de pugilistul român reprezintă rezultatul muncii depuse în pregătire, al disciplinei și al ambiției de a ajunge în elita boxului juvenil.
Performanța sa consolidează, totodată, poziția Călărașiului pe harta boxului românesc și oferă un exemplu de perseverență pentru generațiile tinere.