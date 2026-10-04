Croația, umilită de Anglia în Liga Națiunilor! „Three Lions” au câștigat cu 7-0 la Rijeka

Croația a fost învinsă de Anglia cu 7-0 în Liga Națiunilor. Kane și Saka au marcat câte două goluri, iar croații au suferit cea mai grea înfrângere din istorie.
Anglia a obținut una dintre cele mai spectaculoase victorii din istoria sa, după ce a învins Croația cu 7-0, în Liga Națiunilor. Naționala pregătită de Thomas Tuchel a făcut instrucție la Rijeka, iar croații au suferit cea mai grea înfrângere din istoria reprezentativei.
După un început ezitant în actuala ediție a Ligii Națiunilor, Anglia a oferit un adevărat recital ofensiv în deplasarea din Croația. „Three Lions” au marcat de șapte ori și au rezolvat practic meciul încă din prima repriză, când conduceau deja cu 4-0.
Victoria reprezintă și cea mai categorică victorie a Angliei în istoria participării sale în Liga Națiunilor.
Croația - Anglia 0-7. Kane și Saka au făcut spectacol
Anglia a început meciul în forță și a deschis scorul încă din minutul 8, prin Harry Kane. Atacantul englez a profitat de pasa lui Jude Bellingham și a trimis mingea în plasă.
În minutul 21, Bellingham a înscris pentru 2-0, după o fază construită excelent de formația lui Thomas Tuchel.
Anthony Gordon a majorat avantajul Angliei în minutul 39, iar Bukayo Saka a punctat pentru 4-0 chiar înainte de pauză.
Croația nu a reușit să găsească soluții pentru ofensiva englezilor, iar diferența de pe tabelă reflecta dominarea totală a oaspeților.
Anglia nu s-a oprit după pauză
Repriza secundă a început în aceeași notă. Harry Kane a înscris din nou în minutul 53 și a dus scorul la 5-0.
Bukayo Saka a reușit și el „dubla” în minutul 68, iar Morgan Rogers, introdus pe parcursul partidei, a stabilit scorul final în minutul 87.
Astfel, Anglia s-a impus cu 7-0, într-un meci în care Croația a fost dominată categoric.
Jude Bellingham, omul meciului pentru Anglia
Unul dintre cei mai buni jucători ai partidei a fost Jude Bellingham.
Mijlocașul englez a înscris un gol și a avut o contribuție importantă la construcția mai multor faze ofensive. Performanța sa a fost una dintre cheile succesului categoric obținut de Anglia la Rijeka.
Harry Kane și Bukayo Saka au înscris câte două goluri, în timp ce Anthony Gordon și Morgan Rogers au completat lista marcatorilor.
Cea mai grea înfrângere din istoria Croației
Scorul de 0-7 are o semnificație aparte pentru fotbalul croat.
Potrivit Federației Engleze de Fotbal, aceasta este cea mai severă înfrângere din istoria naționalei Croației. Pentru Anglia, succesul reprezintă cea mai mare victorie obținută vreodată în Liga Națiunilor.
Mai mult, Anglia a egalat astfel cea mai lungă serie de victorii consecutive în deplasare din istoria sa: nouă succese la rând.
Thomas Tuchel, victorie categorică în Liga Națiunilor
Succesul de la Rijeka reprezintă un moment important pentru selecționerul Thomas Tuchel, care a descris prestația echipei drept una completă.
Anglia a avut o prestație ofensivă impresionantă și a controlat partida atât prin posesie, cât și prin numărul și calitatea ocaziilor create.
Victoria îi oferă Angliei un moral excelent înaintea următoarelor meciuri din Liga Națiunilor.
Croația - Anglia 0-7: marcatorii
Anglia a obținut astfel o victorie istorică în fața Croației și continuă lupta pentru calificarea în fazele următoare ale Ligii Națiunilor.