De ce s-a retras Simona Halep din turneul WTA de la Cincinnati
Ce urmează pentru constănțeancă
Simona Halep ( 6 WTA) s-a retras înaintea meciului cu Veronika Kudermetova (25 de ani, 20 WTA), din turul doi al turneului WTA de la Cincinnati.
Problemele fizice din meciul cu Potapova din primul tur și oboseala acumulată de Halep în săptămâna precedentă, când a cucerit trofeul la Toronto, și-au spus cuvântul și fostul lider mondial a fost nevoită să declare forfait înaintea confruntării cu Veronika Kudermetova.
Potrivit WTA Insider, Simona a invocat o accidentare la coapsa dreaptă și a primit îngrijiri la ambele picioare în timpul meciului cu Anastasia Potapova, scor 6-4, 3-6, 6-3 în runda inaugurală.
„Simona Halep s-a retras de la Cincinnati, invocând o accidentare la coapsa dreaptă! Veronika Kudermetova primește un walkover, iar în optimile de finală o va înfrunta pe câștigătoarea meciului Paula Badosa – Ajla Tomljanovic”, a anunțat WTA.
Pentru constănțeancă urmează ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, care se va desfășura în perioada 29 august - 11 septembrie.
