Dunărea umilită la Călărași

Dunărea Călărași pierde acasă meciul cu CS Mioveni scor 1-5, în etapa intermediară din Liga 2, a 3-a a play-off-ului.

Dunărea Călărași pierde acasă meciul cu CS Mioveni scor 1-5, în etapa intermediară din Liga 2, a 3-a a play-off-ului.

Min 19 0-1 La o centrare a lui Ișfan dintr-un corner din stânga, al doilea consecutiv, Ionuț Burnea se demarcă la 7 metri central și pune capul și trimite mingea direct sub transversală, fără șanse pentru Began

Min 38 0-2 Un nou corner bătut din stânga de Ișfan, acum pe bara a doua, Ionut Burnea urcă în 6 metri, în colțul careului mic, de unde, scăpat din marcaj, reia cu capul cu pământul și mingea se duce sub transversal

Min 41 0-3 Wiktorski și portarul Began se încurcă la 25 de metri ușor lateral stânga, Bogdan Rusu ia mingea dintre cei doi, scapă singur cu poarta goală și înscrie

Min 52 0-4 Rusu scapă pe contraatac pe stânga, pătrunde în careul mare, ajunge în 6 metri și chiar înainte ca portarul să intervină trimite înapoi pentru Ștefan Blănaru, care pune latul din 10 metri și trimite lângă bara din dreapta

Min 53 1-4 Acțiune în flancul drept, Kanda primește și trimite apoi către Alami, acesta preia la 13 metri și trage pe jos la colțul lung, în stânga, în plasa porții lui Popescu

Min 59 1-5 Ișfan pasează excelent în față pentru Stefan Blănaru, atacantul scapă singur cu Began, reia cu exteriorul din marginea careului, ușor lateral dreapta, și înscrie pe lângă portar, ieșit la întâmpinare, la colțul lung

Dunărea Călărași Began – I. Sîrbu, Wiktorski, Bg. Șandru, Sălceanu – Cr. Pușcaș, Ciucur (cpt.) – Cârstocea, Alami, Kanda – Val. Alexandru

Rezerve: Krell – Fotescu, Djuric, Bud, R. Crișan, Andr. Rus, A. Lopez, Acoltse, C. Petre

Antrenor: Cristian Pustai

CS Mioveni Ius. Popescu – Rădescu, Gherghe (cpt.), Al. Iacob, Burnea – Ișfan, D. Toma, Vereș, Mar – Blănaru, Bg. Rusu

Rezerve: Ducan – Oancea, M. Șerban, Șerbănică, Coșereanu, Tib. Coman, Massaro, Seb. Ivan, M. Chindriș

Antrenor: Alexandru Pelici

FC U Craiova conduce în clasament, cu 42 de puncte, urmată de FC Rapid, 39 de puncte, CS Mioveni, 38 de puncte, Dunărea Călăraşi, 35 de puncte, ASU Poli, 33 de puncte, şi Csikszereda, 33 de puncte.



Sursa: Realitatea de Calarasi