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Sport· 1 min citire
FCSB vrea un fost selecționer ca antrenor la echipă
FOTO: Profimedia
Gigi Becali a dezvăluit că s-a întâlnit cu Edi Iordănescu şi i-a propus să preia banca FCSB.
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