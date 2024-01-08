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Sport· 2 min citire
Franz Beckenbauer a murit. Fostul mare fotbalist german s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani
Franz Beckenbauer a murit. Fostul mare fotbalist german s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani
Campion mondial atât ca jucător, cât și ca antrenor
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