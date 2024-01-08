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Franz Beckenbauer a murit. Fostul mare fotbalist german s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani

Franz Beckenbauer a murit. Fostul mare fotbalist german s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani

Franz Beckenbauer a murit. Fostul mare fotbalist german s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 8 ian. 2024, 18:37

Campion mondial atât ca jucător, cât și ca antrenor

Campion mondial ca antrenor și ca jucător, Kaiserul Franz Beckenbauer a modelat fotbalul german ca nimeni altul. Legenda fotbalului mondial a murit la vârsta de 78 de ani, în urma unei boli grave.

În timpul carierei sale de fotbalist, a condus echipa Bayern Munchen și naționala RFG în calitate de căpitan. A obținut 13 trofee într-un interval de 14 ani (1964-1977) la clubul bavarez, inclusiv trei Cupe ale Campionilor Europeni, triumfuri consecutive în perioada 1974-1976.

Cu echipa națională (103 apariții, 14 goluri), a devenit campion mondial în 1974, a ocupat locul doi în 1966 și locul trei în 1970.

Campion mondial atât ca jucător, cât și ca antrenor

În calitate de antrenor, a avut de asemenea un succes remarcabil cu naționala, în cei șase ani petrecuți ca selecționer (1984-1990) atingând apogeul victoria în fața Argentinei, scor 1-0, în finala Cupei Mondiale din 1990.

Este considerat unul dintre cei trei mari "zei" ai fotbalului (alături de brazilianul Mario Zagallo și francezul Didier Deschamps) care au câștigat Campionatul Mondial atât ca jucători, cât și ca antrenori. Cu toate acestea, a fost primul care a reușit această "dublă" în calitate de căpitan și selecționer al echipei naționale. O performanță ulterior replicată de către Deschamps.

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