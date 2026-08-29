Lando Norris rămâne la McLaren până în 2030: "McLaren este casa mea"

Lando Norris și-a prelungit contractul cu McLaren până la finalul sezonului 2030, cu opțiuni care ar putea extinde colaborarea și după această dată, a anunțat sâmbătă echipa britanică de Formula 1, potrivit mclaren.com.
Noul acord consolidează relația dintre Norris și McLaren într-un moment important pentru echipa din Woking, care încearcă să își păstreze statutul de forță în Formula 1 după titlurile câștigate în ultimii doi ani.
Pilotul britanic, în vârstă de 26 de ani, a declarat pentru BBC Sport că a existat interes și din partea altor echipe, însă nu a luat în calcul o plecare de la McLaren.
„A existat un anumit interes și din alte părți, dar nu vreau să plec nicăieri. Nu vreau să fiu la altă echipă. Nu vreau să lucrez cu alți oameni”, a spus Norris.
„Probabil că a fost una dintre cele mai ușoare decizii pe care le-am luat de când sunt în Formula 1”, a adăugat campionul mondial.
În comunicatul oficial al McLaren, Norris a descris echipa drept „casa” sa și a subliniat că obiectivul comun rămâne câștigarea de noi titluri.
„McLaren este casa mea și sunt foarte fericit să semnez un nou contract care mă va menține în echipă cel puțin până în 2030. Când am început această călătorie, acum nouă ani, aveam obiective clare: să ajut McLaren să revină în frunte și să câștige campionate. Am reușit acest lucru, dar vrem mai mult”, a transmis pilotul britanic.
Relația dintre Norris și McLaren a început înainte de debutul său în Formula 1. Britanicul s-a alăturat structurii McLaren în 2017, iar doi ani mai târziu a devenit pilot titular al echipei.
De atunci, Norris a disputat 163 de Mari Premii pentru McLaren, mai multe decât orice alt pilot din istoria echipei, potrivit Formula 1. În această perioadă, el a obținut 13 victorii, 18 pole position-uri și 48 de clasări pe podium.
Sezonul 2025 a reprezentat cel mai important moment al carierei sale, Norris devenind campion mondial la piloți. McLaren a câștigat, de asemenea, titlul constructorilor în 2024 și 2025, revenind în lupta pentru trofee după o perioadă lungă fără un titlu mondial la constructori.
Norris spune că relațiile construite în cadrul echipei au avut un rol important în decizia de a-și lega viitorul de McLaren.
Noul acord oferă McLaren stabilitate pe termen lung într-o perioadă în care piața piloților din Formula 1 devine tot mai competitivă. Norris este una dintre piesele centrale ale proiectului condus de CEO-ul Zak Brown și de directorul echipei, Andrea Stella.
Zak Brown a spus că prelungirea contractului reprezintă o continuare firească a relației dintre echipă și pilot.
„Parcursul lui Lando în cadrul echipei este un exemplu al angajamentului nostru de a identifica, dezvolta și susține talente de nivel mondial”, a transmis Brown.