A murit Nicolae Ungureanu, fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima

Lumea sportului din România este în doliu după trecerea în neființă a lui Nicolae „Nae” Ungureanu, legenda Craiovei Maxima și fost internațional de bază al echipei naționale. Fostul mare fundaș s-a stins din viață vineri dimineață, la vârsta de 69 de ani, la doar câteva ore după ce privise meciul european al Universității Craiova alături de fostul său coleg de generație, Nicolae Negrilă.
Lumea sportului din România este în doliu după dispariția lui Nicolae „Nae” Ungureanu, unul dintre cei mai mari fundași stânga din istoria fotbalului național și piesă de bază în celebra echipă Craiova Maxima. Fostul internațional a murit vineri dimineață, la vârsta de 69 de ani.
Vestea a fost confirmată oficial de clubul Universitatea Craiova, care a transmis un mesaj de condoleanțe: „Un nume care va rămâne pentru totdeauna în istoria alb-albastră”.
Ultimele ore ale legendei: A privit meciul Universității alături de Nicolae Negrilă
Moartea lui Nicolae Ungureanu a survenit în mod neașteptat la Sadu. Cu doar câteva ore înainte de tragicul deznodământ, fostul fotbalist urmărise alături de vechiul său prieten și coechipier din linia defensivă a Olteniei, Nicolae Negrilă, partida dintre Ararat-Armenia și Universitatea Craiova.
Negrilă a povestit cu durere momentul în care l-a găsit fără viață pe fostul său coleg. Acesta a precizat că Ungureanu nu acuza stări de rău fizic, ci era doar extrem de afectat de deznodământul meciului echipei sale de suflet:
„Sunt terminat, tată. L-am găsit mort în casă. Am văzut meciul împreună, eu cu Nae. S-a enervat rău și a zis să mergem acasă. Nu avea nimic, doar era supărat pe rezultat. Am ajuns acasă și ne-am dus să ne culcăm în camere separate. De dimineață m-am dus acolo și l-am găsit gheață. M-am speriat... Nae era deja mort. Plâng, bă, tată. A murit Nae.”
Șocul s-a propagat rapid în rândul fostelor glorii. Sorin Cârțu a dezvăluit că a fost anunțat telefonic despre tragedie la ora 4.00 dimineața chiar de către fiica lui Ungureanu, declarându-se profund consternat de pierderea suferită. În trecut, fostul internațional confruntat probleme severe de sănătate, inclusiv un accident vascular cerebral suferit în anul 2021.
O carieră fabuloasă: De la gloria cu Craiova Maxima la finala Ligii Campionilor cu Steaua
Născut în 1956 la Craiova, Nae Ungureanu s-a remarcat la Electroputere înainte de a îmbrăca tricoul Universității Craiova în 1977. Timp de un deceniu, el a fost titular incontestabil pe banda stângă a Oltenilor, fiind un pilon al generației care a scris istorie în fotbalul european.
Performanțe cu Universitatea Craiova: A cucerit 2 titluri de campion (1980, 1981) și 3 Cupe ale României. A fost om cheie în campania din sezonul 1982-1983, când Craiova a atins semifinalele Cupei UEFA, marcând un gol memorabil în victoria 3-1 contra Fiorentinei.
Perioada Steaua București: Transferat în 1987 la echipa din Ghencea, a adăugat în palmares alte 2 titluri naționale și a jucat în semifinala Cupei Campionilor Europeni din 1988, precum și în finala din 1989 împotriva celor de la AC Milan.
Cariera la Națională și cifrele carierei: A strâns peste 50 de selecții pentru prima reprezentativă a României, alături de care a participat la EURO 1984. La nivel de club, a adunat 437 de meciuri și 29 de goluri în Divizia A, precum și 71 de prezențe în cupele europene.
Prin plecarea lui Nae Ungureanu, Craiova Maxima mai pierde o legendă, alăturându-se în ceruri unor nume uriașe precum Ilie Balaci, Costică Ștefănescu, Nicolae Tilihoi sau Zoltan Crișan.