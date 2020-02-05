Sport· 1 min citire
Locul 3 pentru canotorul călărășean Vasile Cristian Nicoară la Cupa României Ergometru
5 feb. 2020, 10:21
Actualizat: 5 feb. 2020, 10:21
Articol scris de Scris de Realitatea de Calarasi
Vasile Cristian Nicoară este antrenat de Cornel Nedelcu
Sâmbăta trecută, la Complexul Olimpic de la Izvorani, s-a desfășurat Cupa României Individual și pe Echipe la Ergometru, Juniori. La acest concurs au participat peste 80 de sportivi din toată țara.
Canotorul călărășean Vasile Cristian Nicoară a obținut, în cadrul concursului, locul III la proba ergometru individual juniori I.
Vasile Cristian Nicoară, antrenat de Cornel Nedelcu, este legitimat la Clubul Sportiv Școlar Călărași și component al Lotului Național de Juniori.
Pe 29 februarie, Federația Română de Canotaj va organiza Campionatul Național de Ergometru.
