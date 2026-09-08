Marius Șumudică, posibil antrenor la FCSB? Răspunsul dat de tehnicianul CFR-ului

Marius Șumudică a reacționat după ce Ilie Dumitrescu a primit în direct un mesaj potrivit căruia antrenorul lui CFR Cluj ar urma să preia banca FCSB.
Șumudică nu a exclus o eventuală mutare și a spus că, dacă Gigi Becali se gândește la el, este flatat, însă în acest moment se concentrează pe CFR Cluj.
Șumudică, întrebat despre FCSB
Ilie Dumitrescu a prezentat informația în cadrul unei emisiuni, precizând că mesajul primit provenea de la o sursă pe care o consideră credibilă.
Șumudică a fost apoi întrebat direct despre posibilitatea de a ajunge la FCSB. „Dacă domnul Becali se gândește la domnul Marius Șumudică, eu pot să spun doar că mă bucură.
Eu sunt antrenorul CFR-ului. Nu știu cine i-a dat domnului Ilie Dumitrescu mesaj. Probabil e cineva din anturajul celor de la FCSB”, a declarat tehnicianul.
„Nu știi ce se întâmplă mâine”
Antrenorul susține că nu vrea să intre în speculații privind viitorul său și spune că, în prezent, este concentrat pe activitatea de la CFR Cluj. Șumudică a recunoscut însă că este mulțumit de faptul că numele său este luat în calcul pentru o echipă precum FCSB.
„Nu vreau să comentez subiectul ăsta. Nu știu ce se va întâmpla. Nu știi ce se întâmplă mâine”, a spus Marius Șumudică.
FCSB caută soluții pentru bancă
Numele lui Șumudică a apărut în contextul incertitudinii de la FCSB, unde Marius Baciu este în continuare în centrul discuțiilor privind postul de antrenor.
Deocamdată, nu există un anunț oficial privind o schimbare pe banca echipei lui Gigi Becali. Șumudică rămâne sub contract cu CFR Cluj, iar o eventuală mutare la FCSB este, în acest moment, doar o variantă vehiculată.