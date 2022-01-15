Novak Djokovic a fost reținut. Ultimele detalii din Australia

Novak Djokovic are probleme serioase de pe urma deplasării în Australia, astfel că autoritățile l-au reținut din nou, în cursul dimineții de astăzi și plasat în centrul de cazare Park Hotel, din Carlton Melbourne. Jucătorul de tenis sârb va fi nevoit să rămână aici până duminică, atunci când vor avea loc audierile finale în cazul său.

Novak Djokovic are probleme serioase de pe urma deplasării în Australia, astfel că autoritățile l-au reținut din nou, în cursul dimineții de astăzi și plasat în centrul de cazare Park Hotel, din Carlton Melbourne. Jucătorul de tenis sârb va fi nevoit să rămână aici până duminică, atunci când vor avea loc audierile finale în cazul său.

După ce s-a dovedit că sârbul ar fi mințit în momentul în care a completat formularul înainte de deplasarea spre Melbourne, acum, Nole a primit o lovitură grea.Potrivit CNN, locul 1 ATP a fost reținut, în această dimineață, și așteaptă audierile finale de duminică, în care se va stabili dacă va fi sau nu deportat din Australia.Djokovic a ajuns la hotelul Park, din Melbourne, acolo unde va sta în detenție alături de alți imigranți. Sârbul urmează să fie interogat de către autorități, iar la finalul discuției va fi reținut.Astfel, verdictul final în cazul lui Novak Djokovic este așteptat cu sufletul la gură în cursul zilei de mâine. Dacă nu va avea succes în apelul său, actualul lider ATP riscă să primească interdicție timp de 3 ani din Australia. Până atunci însă, judecătorii au decis ca audierea finală în cazul lui Djokovic să aibă loc duminică, 16 ianuarie, de la ora locală 09:30 (00:30, ora României).