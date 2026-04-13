Răzvan Lucescu a plecat din România de Paște, cu ochii în lacrimi. Ce sfat le-a transmis românilor

Răzvan Lucescu (57 de ani), antrenorul celor de la PAOK Salonic, a plecat din România spre Grecia, la doar două zile după funeraliile tatălui său, Mircea Lucescu.

Acesta revenise de urgență în țară în urmă cu exact o săptămână, imediat după un meci disputat în campionatul elen.

Duminică după-amiază, înainte de a se îmbarca în avionul care urma să-l ducă în Grecia, Răzvan le-a vorbit jurnaliștilor prezenți la aeroport. Vădit emoționat și cu ochii în lacrimi, el a ținut să mulțumească public tuturor celor care au fost alături de familia sa în aceste momente de cumpănă.

„Nu pot decât să mulțumesc din inimă absolut tuturor celor care au fost alături de tatăl meu la acest ultim drum, celor care s-au ocupat de organizarea înmormântării, tuturor celor care au avut un gând bun la adresa lui. Absolut tuturor celor care de undeva departe sau de aici, din București, au simțit să îi fie aproape.

Din păcate, pentru mine e un moment foarte greu, complicat, însă asta e viața, trebuie să știm să trecem prin asta. Nu sunt singurul, sunt atâția și atâția oameni care și-au pierdut părinții. Trebuie să înțelegem, să acceptăm și să ne luptăm să trecem peste.

Aș avea un singur sfat, dacă îmi pot permite acest lucru, tuturor fiilor și fiicelor care au părinți: să stea cât mai mult de vorbă cu ei. Cât mai mult, cât mai mult. Și dacă ei n-o fac, părinții să-i forțeze s-o facă.

Te iei cu timpul, te iei cu problemele, ți se pare că niciodată nu se va întâmpla nimic și te lovește deodată și ajungi să înțelegi că n-ai făcut și n-ai comunicat destul. Eu, în momentul ăsta, simt că am comunicat mult, mult, mult prea puțin cu el în ultima vreme”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit golazo.ro .