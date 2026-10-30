Schimbare neașteptată la Dunărea Călărași! Mihai Iosif pleacă la ASA Târgu Mureș
Mihai Iosif pleacă de la Dunărea Călărași
Mihai Iosif pleacă de la Dunărea Călărași după doar o lună și va prelua pe ASA Târgu Mureș, în Liga 2. Cine asigură interimatul la echipa călărășeană?
Surpriză pentru suporterii echipei Dunărea Călărași! Mihai Iosif nu va mai continua pe banca tehnică a formației călărășene, deși fusese instalat în funcție în urmă cu aproximativ o lună. Tehnicianul a decis să accepte o nouă provocare profesională și va face pasul în Liga a II-a, unde urmează să preia formația ASA Târgu Mureș.
Despărțirea a fost confirmată oficial de AFC Dunărea 2005 Călărași, miercuri, 28 octombrie 2026. Decizia vine într-un moment în care echipa începuse să recupereze puncte și să își îmbunătățească poziția în clasamentul Ligii a III-a.
Mihai Iosif pleacă de la Dunărea Călărași după doar o lună
Mihai Iosif a ajuns la Călărași pe 18 septembrie 2026, fiind numit antrenor principal într-o perioadă dificilă pentru echipă. Dunărea traversa un început modest de campionat, iar conducerea clubului miza pe experiența tehnicianului pentru a redresa situația și pentru a construi o echipă competitivă.
La momentul instalării sale, formația călărășeană se afla pe locul 11 în clasament și nu acumulase niciun punct în primele trei etape.
Venirea fostului antrenor al Rapidului București a fost privită ca o oportunitate de relansare a proiectului sportiv. Iosif vorbea despre construirea unei echipe pe termen mediu, integrarea tinerilor jucători și completarea lotului cu fotbaliști experimentați.
În perioada petrecută pe banca tehnică, rezultatele au început să se îmbunătățească. După zece etape, Dunărea Călărași ajunsese pe locul 9, cu 14 puncte acumulate.
Planurile antrenorului și ale clubului s-au schimbat însă rapid, după apariția oportunității de a prelua o formație din eșalonul secund.
Dunărea Călărași a confirmat oficial despărțirea de antrenor
Conducerea AFC Dunărea 2005 Călărași a anunțat încheierea colaborării cu Mihai Iosif printr-un mesaj publicat pe pagina oficială a clubului.
Reprezentanții echipei au precizat că decizia îi aparține tehnicianului, care a ales să accepte o nouă provocare profesională în Liga a II-a.
Clubul i-a mulțumit pentru implicare, profesionalism și energia transmisă echipei și comunității locale în perioada petrecută la Călărași.
Până la numirea unui nou antrenor principal, pregătirea echipei și conducerea meciurilor vor fi asigurate de antrenorul secund Victor Petre, împreună cu preparatorul fizic Ionel Colonel.
Astfel, Dunărea Călărași trebuie să găsească o nouă soluție pentru banca tehnică, după o colaborare care s-a încheiat mult mai repede decât era de așteptat.
De la Dunărea Călărași la ASA Târgu Mureș. Mihai Iosif revine în Liga 2
Următoarea destinație a lui Mihai Iosif este ASA Târgu Mureș, formație care evoluează în Liga a II-a și care are nevoie de rezultate pentru a ieși din zona dificilă a clasamentului.
Clubul mureșean s-a despărțit recent de antrenorul Eusebiu Tudor, după o serie de trei înfrângeri consecutive. La momentul schimbării, ASA Târgu Mureș ocupa locul 14, cu 11 puncte după 11 etape.
Potrivit informațiilor publicate de presa sportivă, conducerea clubului a ajuns la un acord cu Mihai Iosif, urmând să fie finalizate formalitățile pentru începerea colaborării.
Pentru tehnician, mutarea reprezintă o revenire în fotbalul din Liga a II-a, de această dată cu obiectivul de a redresa o echipă aflată într-o perioadă complicată.
Mihai Iosif, antrenorul care a readus Rapidul în Superliga
Mihai Iosif este cunoscut în fotbalul românesc mai ales pentru parcursul său alături de Rapid București.
Tehnicianul a preluat echipa giuleșteană în martie 2021 și a reușit să obțină promovarea în primul eșalon al fotbalului românesc, performanță care i-a consolidat reputația în antrenorat.
Ulterior, acesta a mai pregătit echipe precum Minaur Baia Mare, ASC FC Dinamo și FC Voluntari.
Instalarea sa la Dunărea Călărași, în septembrie 2026, a reprezentat revenirea în antrenorat după o pauză de aproximativ un an și jumătate.
Cine va prelua banca tehnică a Dunării Călărași?
Plecarea lui Mihai Iosif lasă un nou semn de întrebare în privința viitorului echipei călărășene.
În timp ce tehnicianul se pregătește să înceapă o nouă experiență în Liga a II-a, Dunărea trebuie să continue sezonul cu o conducere tehnică interimară.
Deocamdată, Victor Petre și Ionel Colonel se vor ocupa de pregătirea formației și de coordonarea echipei la următoarele partide.
Rămâne de văzut cine va fi ales de conducerea clubului pentru a ocupa definitiv postul de antrenor principal și dacă Dunărea Călărași va reuși să mențină parcursul pozitiv început în ultimele etape.
Pentru suporterii călărășeni, plecarea lui Mihai Iosif reprezintă o schimbare neașteptată, mai ales că tehnicianul fusese adus pentru un proiect de reconstrucție pe termen mediu.
După numai o lună, drumurile celor două părți se despart, iar Dunărea este nevoită să caute un nou antrenor.
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