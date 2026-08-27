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Tabloul complet Champions League. Cele 36 de echipe și cum au fost împărțite în urne

Denzel Dumfries va juca pentru Real Madrid în Liga Campionilor

Denzel Dumfries va juca pentru Real Madrid în Liga Campionilor

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 27 aug. 2026, 12:35

Lista echipelor care vor evolua în faza ligii din UEFA Champions League, sezonul 2026-2027, este completă, după meciurile de miercuri.

Lista echipelor care vor evolua în faza ligii din UEFA Champions League, sezonul 2026-2027, este completă, după meciurile de miercuri.

Patru formații au reușit să obțină calificarea și să prindă ultimele locuri disponibile în competiția de elită a Europei. AEK Atena a trecut de Levski Sofia, Slovan Bratislava a eliminat-o pe Celje, Fenerbahce a rezistat în duelul cu Lyon, în timp ce Viking a produs surpriza și a trimis-o pe Dinamo Zagreb în afara competiției.

Acestea se adaugă celor trei echipe care își garantaseră anterior calificarea după parcurgerea preliminariilor: Sabah Baku, Bodo/Glimt și LASK Linz. 

Componența urnelor:

Urna 1: Bayern Munchen, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter Milano, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid;

Urna 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis Sevilla, PSV Eindhoven;

Urna 3: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Șahtior, Galatasaray, Fenerbahce;

Urna 4: Slavia Praga, Stuttgart, LASK Linz, Como, Lens, Viking, Sabah Baku, AEK Atena, Slovan Bratislava.

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