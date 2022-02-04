VIDEO - Anamaria Prodan, dezamăgită de declinul lui Reghe: "Este un om bun, nu știu ce s-a întâmplat" - Impresara și-ar fi dorit ca soțul ei să rămână demn

Anamaria Prodan a făcut dezvăluiri, în exclusivitate, la Realitatea Sportivă, despre declinul lui Laurențiu Reghecampf, cel care i-a fost partener de viață timp de peste 16 ani. Anamaria spune că Reghe se află la sfârșitul carierei profesionale și nici în plan personal nu stă prea bine.

În plin divorț, Anamaria Prodan vorbește cu multă compasiune despre greutățile care se întrezăresc în viața lui Reghe. Antrenorul nu mai are credibilitate în fața jucătorilor săi, în urma scandalului amoros, este de părere aceasta.

"În lumea fotbalului, când faci asemenea greșeli, când ajungi așa să ai la braț diferite domnișoare cunoscute, când tu, de fapt ajungi ultimul să cunoști domnișoarele astea. E greeeu! Lumea fotabulului e cumplită, toți râd, își dau coate", a spus Anamaria Prodan.

Puternică și rațională, Anamaria a fost cea care a ținut cu dinții ca imaginea bărbatului ei să rămână permanent impecabilă.

"Cand pleci cu Rolls ul si amanta targe invers sa rupa usa, si apari in ziar si eu vin si spun in fata tuturor nu este sotul meu, barbatul meu este acasa, facem gratar", a mai spus Prodan.

Anamaria Prodan a mărturisit că îi pare rău că fostul său partener nu a ieșit cu decență din căsnicie, ca un adevărat exemplu pentru băiețelul pe care îl au împreună cei doi.

Deși a fost profund rănită și nu există cale de împăcare, antreprenoarea de succes vorbește foarte frumos, în continuare, despre Reghecampf.






