Alertă ANM de cod portocaliu și galben: rafale de până la 130 km/h și ninsori în plină primăvară. Zonele afectate de vremea extremă - HARTA

ANM anunță o schimbare bruscă a vremii, cu vânt puternic, ninsori la munte și temperaturi neobișnuit de scăzute pentru această perioadă. Pentru ziua de 23 aprilie au fost emise avertizări de Cod portocaliu și Cod galben, în timp ce o informare meteo generală rămâne în vigoare până pe 24 aprilie.

Joi, între orele 12:00 și 20:00, județele Botoșani și Iași, precum și zona joasă a județului Suceava, vor fi afectate de intensificări puternice ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 70 până la 90 km/h, ceea ce poate provoca probleme în trafic și posibile pagube.

Cod galben extins în aproape toată țara

Tot joi, între orele 09:00 și 22:00, intră în vigoare un cod galben de vânt pentru majoritatea regiunilor: Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei și Dobrogea. În aceste zone, vântul va sufla cu 50–70 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 70–90 km/h, accentuând senzația de frig.

Ninsori și viscol la altitudini mari

La munte, vremea capătă aspect de iarnă. În Carpații Meridionali și Orientali, la peste 1.400 de metri altitudine, sunt așteptate ninsori, iar stratul de zăpadă nou depus poate ajunge la aproximativ 5 centimetri. La altitudini de peste 1.600 de metri, rafalele de vânt vor fi mult mai puternice, atingând chiar 90–130 km/h, ceea ce va crea condiții de viscol.

Pe lângă vânt și precipitații, meteorologii avertizează că vremea va fi deosebit de rece pentru finalul lunii aprilie. În timpul nopților, în special în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase, se va forma brumă. Aceste condiții pot afecta culturile agricole și vegetația deja dezvoltată, după perioada mai caldă din ultimele săptămâni.