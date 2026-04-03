Anca Alexandrescu, reacție după ce Călin Georgescu a scăpat de controlul judiciar: „Este doar un ac în carul cu fân, lucrurile trebuie să revină în matca democrației”

Sursă: realitatea.net

Anca Alexandrescu a avut o reacție emoționantă în urma deciziei instanței de a ridica măsura controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu. Aceasta a declarat că vestea a făcut-o să lăcrimeze și consideră că decizia este un prim semn că justiția din România începe să funcționeze corect, după o perioadă de derapaje democratice.

„Mi-au dat lacrimile când am citit sentința”.

Anca Alexandrescu a subliniat că această victorie în instanță este doar începutul unui proces mai lung de „îndreptare” a lucrurilor. Ea și-a exprimat convingerea fermă că acuzațiile aduse de procurori nu vor rezista în fața judecătorilor, invocând și precedente recente în care probele ar fi fost obținute în mod ilegal.

„Mă bucur că sunt semne că justiția începe să funcționeze așa cum ar fi trebuit de multă vreme. Sunt convinsă că toate așa-zisele probe ale procurorilor vor cădea rând pe rând în instanță. Merita Călin Georgescu să i se facă dreptate și sunt convinsă că România are judecători drepți care vor face dreptate, pentru că este nevinovat”, a afirmat aceasta.

Apel la prezumția de nevinovăție și critici la adresa presei

Jurnalista a taxat dur atitudinea unei mari părți a mass-mediei, acuzând că Călin Georgescu a fost supus unui „linșaj” public înainte ca o instanță să se pronunțe definitiv.

Prezumția de nevinovăție: Alexandrescu a reamintit că, într-un stat de drept, sarcina probei revine acuzării: „Ei trebuie să dovedească vinovăția într-o țară civilizată. Prezumția de nevinovăție este cea mai importantă.”

Verdictul presei: Aceasta susține că aproximativ 90% din presa românească l-a condamnat deja pe Georgescu „fără drept de apel”.

Revenirea la „matca democrației”

În discursul său, Anca Alexandrescu a făcut o legătură directă între situația juridică a lui Călin Georgescu și evenimentele politice din decembrie 2024. Ea a descris anularea alegerilor de atunci ca pe o manevră a „oamenilor sistemului” pentru a păstra puterea.

„Lucrurile trebuie să se reîntoarcă în matca democrației, să ne reîntoarcem la situația dinainte de 6 decembrie 2024, atunci când cei care au vrut să rămână la putere au anulat alegerile pentru a-și pune omul lor”, a concluzionat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

Călin Georgescu a fost subiectul mai multor anchete după ascensiunea sa surpriză în turul întâi al alegerilor prezidențiale de la finalul anului 2024, proces electoral care a fost ulterior anulat de Curtea Constituțională. Ridicarea controlului judiciar reprezintă un punct de cotitură în parcursul său juridic actual.