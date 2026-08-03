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Actualitate· 2 min citire
Arad: Trafic în creştere şi măsuri de fluidizare în vestul ţării; mulţi români din Europa vin în concedii
Poliția de Frontieră
Publicat3 aug. 2026, 11:42
Sursărealitatea.net
Principalele drumuri din zona de vest a ţării sunt aglomerate în această perioadă, mai ales pe sensul de intrare în ţară, în contextul în care mulţi români stabiliţi în ţări europene vin acasă în luna august pentru petrecerea concediilor alături de familii, iar autorităţile au luat măsuri pentru fluidizare.
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