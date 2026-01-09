Advertising
Actualitate· 1 min citire
„Atenție la gheață!” Autoritățile avertizează asupra riscului de accidentări
9 ian. 2026, 09:50
Articol scris de Scris de Realitatea de Calarasi
Autoritățile transmit un mesaj populației în contextul vremii nefavorabile
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) avertizează că gheața formată în urma temperaturilor scăzute crește riscul de accidentări și le recomandă cetățenilor să poarte încălțăminte de iarnă cu aderență bună și să se deplaseze cu atenție sporită.
Autoritățile transmit un mesaj populației în contextul vremii nefavorabile, atrăgând atenția că există risc de căzături din cauza gheții.
''După o noapte extrem de rece în mare parte din țară, atenție la gheață! Un singur pas greșit poate duce la o fractură. Lasă acasă pantofii pentru vreme bună... pe gheață contează aderența, nu stilul! Folosește încălțămintea de iarnă, branțuri antiderapante și mergi cu grijă pentru a evita căzăturile'', au transmis, vineri dimineață, reprezentanții IGSU într-un mesaj pe Facebook.
Advertising
Advertising
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News
Advertising
Advertising