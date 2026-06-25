Canicula pune stăpânire pe România! Temperaturile urcă până la 35 de grade și apare prima noapte tropicală în Capitală

Joi, România se confruntă cu o zi deosebit de caldă, cu temperaturi ridicate în aproape toate regiunile și episoade de caniculă în vestul și nord-vestul țării. La câmpie, aerul devine greu de respirat, iar în sud, în zonele montane și local în centru sunt posibile averse de vară.
Maximele se situează între 28 de grade în depresiuni și în sudul litoralului și pot urca până la 34–35 de grade în vest și nord-vest.
În Dobrogea și Bărăgan, vremea este însorită pe tot parcursul zilei, cu vânt activ și temperaturi de până la 33 de grade, ceea ce duce la un disconfort termic accentuat.
În sudul Moldovei și nordul Munteniei, ziua este una caldă și frumoasă, cu cer variabil și vânt slab. Temperaturile ajung tot la 33 de grade, iar indicele temperatură-umezeală depășește pragul critic de 80 de unități.
În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea este în general stabilă în zonele joase, cu maxime de 31–32 de grade, în timp ce după-amiaza apar averse în zonele montane. În nordul Transilvaniei și Maramureș se înregistrează temperaturi de până la 35 de grade, iar disconfortul termic devine accentuat.
În vestul țării, canicula se face resimțită puternic, cu temperaturi de 35 de grade și cer predominant senin, ceea ce amplifică senzația de căldură sufocantă în a doua parte a zilei.
În Transilvania, valorile termice ajung la 33 de grade, iar pe arii restrânse, mai ales la munte, apar averse însoțite de descărcări electrice.
În Oltenia, dimineața este una frumoasă, însă spre după-amiază și seară apar înnorări și ploi de scurtă durată, însoțite de intensificări ale vântului. Temperaturile ating 33 de grade.
În sudul țării, inclusiv în Lunca Dunării, se ating tot 33 de grade, iar spre orele amiezii se pot semnala averse și descărcări electrice.
În București, temperatura urcă până la 33 de grade, iar disconfortul termic este ridicat. După-amiaza rămâne în general senină, însă seara se formează câțiva nori. Noaptea va fi tropicală, cu o temperatură minimă de aproximativ 20 de grade.
La munte, norii se dezvoltă în a doua parte a zilei, când apar averse pe arii restrânse, în special în Carpații Meridionali și Orientali, unde se pot acumula peste 15 l/mp.
Pe litoral, vremea este frumoasă, cu temperaturi de până la 31 de grade și disconfort termic în creștere. Apa mării are în jur de 21 de grade.