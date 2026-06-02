Declarațiile controversate ale Dianei Șoșoacă după incidentul cu drona de la Galați: „NATO și UE vor război în România”
Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a făcut o serie de declarații controversate într-un interviu acordat postului de televiziune Russia Today, comentând incidentul în care o dronă a ajuns pe teritoriul României, în județul Galați.
Eurodeputata a susținut că România ar fi împinsă către o confruntare cu Federația Rusă de către NATO și Uniunea Europeană, invocând contextul regional și poziționarea strategică a țării pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.
În cadrul interviului, Șoșoacă a solicitat o investigație internațională privind proveniența dronei și a afirmat, fără a prezenta dovezi, că incidentul ar putea fi folosit pentru justificarea unor investiții și contracte din domeniul apărării, inclusiv în cadrul programelor europene de securitate.
Lidera SOS România a reluat și criticile la adresa actualei conduceri a statului, contestând legitimitatea președintelui Nicușor Dan și susținând că autoritățile de la București nu reprezintă interesele cetățenilor români.
Totodată, aceasta s-a pronunțat împotriva sprijinului militar acordat Ucrainei și a proiectelor de cooperare în domeniul producției de drone, afirmând că astfel de inițiative ar putea expune România unor riscuri suplimentare de securitate.
Referindu-se la incidentul din Galați, Șoșoacă a declarat că îl consideră parte a unui context mai amplu legat de tensiunile dintre Rusia și Occident, reiterând acuzațiile potrivit cărora NATO și Uniunea Europeană ar încerca să implice România într-un conflict regional.
Declarațiile sale vin în contextul dezbaterilor generate de prăbușirea dronei pe teritoriul României și al reacțiilor oficiale privind securitatea la granița estică a NATO.
