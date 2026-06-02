Analiză Daniel Udrescu: România are nevoie de o reformă economică

Prin numeroase OUG și modificări legislative adoptate începând cu anul 2022, mediul de afaceri a fost supus unei presiuni fiscale crescânde, în special IMM cu închiderea a 350.000 de firme si 600.000 de locuri de munca pierdute și reprezintă fundamentul economiei naționale.

Propunem abrogarea și revizuirea tuturor măsurilor fiscale adoptate după 2022.



Prima măsură este revenirea la plafonul de 500.000 euro pentru microîntreprinderi și la cota de impozitare de 1%. Mii de firme au fost împinse artificial către impozitarea pe profit. Economia românească are nevoie de mai mulți antreprenori, nu de mai multe obstacole.



A doua măsură este revenirea la impozitul de 5% pe dividende și eliminarea contribuției CASS aplicate dividendelor. Profitul realizat de firme este deja impozitat, iar suprataxarea distribuirii acestuia descurajează investițiile și favorizează transferul capitalului către alte state.



În domeniul locuirii, trebuie reintrodusă cota redusă de TVA de 5% pentru locuințele sociale și pentru achiziția primei locuințe în limite rezonabile. Accesul la proprietate trebuie stimulat. Sectorul construcțiilor reprezintă unul dintre principalii multiplicatori economici și susține sute de mii de locuri de muncă.



Facilitățile fiscale pentru IT trebuie restabilite integral. Industria IT reprezintă unul dintre cele mai performante sectoare ale economiei, cu exporturi de miliarde de euro anual și salarii peste media națională. România nu își poate permite să piardă avantajul competitiv construit în ultimele două decenii.



Facilitățile pentru construcții, agricultură și industria alimentară trebuie reintroduse pentru a susține investițiile, combaterea muncii la negru și dezvoltarea infrastructurii. Aceste sectoare sunt esențiale pentru securitatea economică și alimentară a țării.



Propunem reducerea contribuțiilor fiscale pe muncă, în special pentru salariile mici și medii, astfel încât creșterea veniturilor angajaților să nu fie blocată de una dintre cele mai ridicate poveri fiscale din Europa Centrală și de Est.



Trebuie eliminată practica modificării fiscalității prin OUG. Orice modificare fiscală trebuie facuta doar de parlament si anunțată cu minimum șase luni înainte de aplicare, pentru a permite companiilor să își planifice activitatea.



Susținem digitalizarea administrației fiscale, simplificarea controalelor și introducerea principiului prezumției de bună-credință pentru contribuabil.



România va deveni mai prosperă printr-o economie mai mare.

Experiența internațională demonstrează că investițiile, predictibilitatea și fiscalitatea competitivă generează creștere economică, salarii mai mari și încasări bugetare superioare pe termen lung. Obiectivul nostru este reconstruirea unei economii puternice, bazate pe capital românesc, investiții productive și respect pentru antreprenor, astfel încât România să devină una dintre cele mai atractive destinații pentru afaceri și investiții din Europa.