Diana Buzoianu anunță modificări legislative pentru combaterea exploatărilor ilegale

Ministerul Mediului pregătește modificări ale Legii Apelor și Legii Minelor, cu scopul de a combate exploatările ilegale de agregate și situațiile în care iazurile piscicole autorizate rămân ani la rând doar la stadiul de proiect.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că noile măsuri vin după intensificarea controalelor în teren, aplicarea unui număr mai mare de sancțiuni și deschiderea unor dosare penale în cazurile în care au fost constatate încălcări ale legislației.

Una dintre cele mai importante modificări vizează limitarea perioadei în care titularii unor astfel de proiecte pot păstra autorizațiile fără a finaliza lucrările. Potrivit propunerii, toate etapele necesare, inclusiv cele legate de protecția mediului, vor trebui încheiate în maximum trei ani.

Noul mecanism prevede o perioadă inițială de doi ani pentru obținerea și menținerea avizelor, cu posibilitatea unei singure prelungiri de cel mult un an. Autoritățile susțin că astfel vor fi eliminate situațiile în care proiectele sunt amânate timp de 15 sau chiar 20 de ani fără rezultate concrete.

Operatorii care nu respectă termenele stabilite riscă amenzi de până la 500.000 de lei, valoare considerabil mai mare decât nivelul actual al sancțiunilor.

Pe lângă sancțiunea financiară, firmele găsite în culpă nu vor mai putea obține avize de gospodărire a apelor pentru noi exploatări timp de cinci ani. Restricția va fi aplicată inclusiv beneficiarilor reali ai companiilor, pentru a împiedica evitarea sancțiunilor prin înființarea unor societăți noi.

Potrivit ministrului, scopul modificărilor este descurajarea practicilor prin care exploatările sunt menținute ani de zile într-o zonă gri din punct de vedere legal și asigurarea unei protecții mai eficiente a mediului și a resurselor naturale.