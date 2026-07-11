Afacere cu bani din prostituție, destructurată de polițiști. Trei bărbați din Călărași au ajuns după gratii

Trei bărbați cu vârste între 29 și 32 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de proxenetism. Anchetatorii din Călărași spun că aceștia ar fi obținut bani de pe urma a cinci femei care practicau prostituția în România și în mai multe țări din Europa.
Pe 10 iulie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Călărași au făcut opt percheziții în județele Călărași și Giurgiu, dar și în municipiul București. Acțiunea a vizat persoane cercetate pentru proxenetism.
„Ieri, 10 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Călărași au efectuat 8 percheziții domiciliare, în județele Călărași și Giurgiu, precum și în municipiul București, la persoane cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism. Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 2023 - 2026, 3 bărbați, cu vârste între 29 și 32 de ani, ar fi obținut, în mod repetat, sume de bani provenite din practicarea prostituției de către 5 femei, pe teritoriul României, Germaniei, Elveției, Angliei și Olandei", informează Inspectoratul de Poliție Județean Călărași.
Potrivit anchetatorilor, activitatea s-ar fi desfășurat în perioada 2023 - 2026. Cele cinci femei ar fi practicat prostituția în România, Germania, Elveția, Anglia și Olanda, iar banii obținuți ar fi ajuns în mod repetat la cei trei bărbați.
Pistol și sume mari de bani, găsite la percheziții
În urma descinderilor, polițiștii au găsit și au ridicat un pistol, 14.500 de euro, 1.250 de dolari și 78.500 de lei. Au mai fost descoperite mai multe telefoane mobile, carduri bancare, documente și alte înscrisuri care ar avea legătură cu activitatea cercetată. Toate bunurile au fost ridicate pentru continuarea anchetei și pentru stabilirea exactă a modului în care funcționa întreaga activitate.
Cei trei bărbați au fost arestați pentru 30 de zile
După strângerea probelor, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Călărași, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, au dispus reținerea celor trei bărbați pentru 24 de ore. Ulterior, aceștia au fost prezentați instanței, iar judecătorii au decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile. La acțiune au participat polițiști din București și Călărași, specialiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și Serviciului Criminalistic, precum și luptători ai Serviciilor pentru Acțiuni Speciale Călărași și Giurgiu.