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Actualitate· 1 min citire
Doi pietoni, loviți după impactul dintre două mașini, în Călărași. Traficul pe DN 3A, blocat
Accident
Publicat11 iul. 2026, 12:00
SursăRealitatea.Net
Doi pietoni au fost acroșați sâmbătă, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme pe DN 3A, între localitățile Lehliu-Gară și Ogoru, din județul Călărași. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri, iar victimele sunt evaluate de echipajele medicale.
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