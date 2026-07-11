Doi pietoni, loviți după impactul dintre două mașini, în Călărași. Traficul pe DN 3A, blocat

Publicat 11 iul. 2026, 12:00 Sursă Realitatea.Net

Doi pietoni au fost acroșați sâmbătă, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme pe DN 3A, între localitățile Lehliu-Gară și Ogoru, din județul Călărași. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri, iar victimele sunt evaluate de echipajele medicale.

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