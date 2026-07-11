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Doi pietoni, loviți după impactul dintre două mașini, în Călărași. Traficul pe DN 3A, blocat

Accident

Accident

Realitatea de Calarasi
Scris deRealitatea de Calarasi
Publicat11 iul. 2026, 12:00
SursăRealitatea.Net

Doi pietoni au fost acroșați sâmbătă, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme pe DN 3A, între localitățile Lehliu-Gară și Ogoru, din județul Călărași. Circulația rutieră este oprită pe ambele sensuri, iar victimele sunt evaluate de echipajele medicale.

Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă pe DN 3A, în județul Călărași, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune. În urma impactului, doi pietoni aflați pe marginea carosabilului au fost acroșați.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul a avut loc între localitățile Lehliu-Gară și Ogoru.

„Pe DN 3A, între localităţile Lehliu-Gară şi Ogoru, judeţul Călăraşi, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme, impact în urma căruia au fost acroşaţi doi pietoni aflaţi pe marginea carosabilului”, au transmis reprezentanții Centrului Infotrafic.

La fața locului au intervenit echipaje medicale, care acordă îngrijiri victimelor. Cei doi pietoni sunt evaluați pentru stabilirea gravității leziunilor și a eventualei necesități de transport la spital.

Din cauza accidentului, circulația rutieră pe DN 3A este complet blocată pe ambele sensuri de mers. Polițiștii estimează că traficul va fi reluat în jurul orei 12:30, după finalizarea cercetărilor și eliberarea carosabilului.

Autoritățile desfășoară cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

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