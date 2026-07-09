Viorel Pașca își apără activitatea de la Dumbrava și spune că statul a intervenit prea târziu pentru bolnavi: „În 20 de ani nu a alocat niciun leu”

Publicat 9 iul. 2026, 16:01 Sursă Realitatea PLUS

Pronunțarea în cazul lui Viorel Pașca a fost amânată până luni. La ieșire, patronul azilelor din Bihor a făcut primele declarații și a comentat inclusiv decizia Guvernului de a aloca peste 20 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru înființarea unor centre socio-medicale de tip rezidențial.

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