Donald Trump, ținta ironiilor în Iran: caricaturi și acuzații de manipulare
Presa din Iran a reacționat dur la declarațiile făcute de Donald Trump privind presupuse negocieri cu Teheranul, respingându-le ca fiind neadevărate.
Mai multe publicații iraniene l-au ironizat pe liderul de la Washington, prezentându-l în caricaturi inspirate de personajul Pinocchio, simbol al minciunii.
Cotidianul Javan a publicat o imagine satirică în care Trump apare cu un nas lung, deasupra unei hărți a Strâmtoarea Ormuz, însoțită de un titlu extrem de dur la adresa acestuia.
Reacțiile vin după ce președintele american a anunțat, în mod neașteptat, existența unor discuții cu Iran, cu puțin timp înainte de expirarea unui ultimatum legat de o posibilă intervenție asupra infrastructurii energetice iraniene. Autoritățile de la Teheran au negat imediat aceste afirmații.
Publicațiile iraniene l-au acuzat pe Trump că ar fi încercat să influențeze piețele energetice prin declarațiile sale, într-un moment în care prețurile petrolului au crescut puternic din cauza conflictului din regiune.
De asemenea, agenția Tasnim a difuzat caricaturi similare, iar ziarul Sobh-e No a criticat ceea ce a numit „politica minciunilor”.
Schimbul de acuzații reflectă tensiunile tot mai accentuate dintre Washington și Teheran, într-un context regional deja marcat de instabilitate și confruntări indirecte.
