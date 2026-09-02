Două nave s-au ciocnit în Marea Marmara. Căutare amplă pentru 10 membri ai echipajului - VIDEO

Publicat 2 sept. 2026, 09:43 Actualizat 2 sept. 2026, 09:54 Sursă Realitatea.net

Operațiune amplă de căutare și salvare în largul orașului Silivri, după ce două nave sub pavilion turcesc s-au ciocnit în timpul nopții. Una dintre nave nu prezintă avarii vizibile, însă echipele de intervenție nu au reușit să ia legătura cu cei 10 oameni aflați la bordul celeilalte.

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