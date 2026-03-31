Ladislau Bölöni îl susține pe Viktor Orbán înaintea alegerilor din Ungaria: implicare în campania electorală

Ladislau Bölöni, fost selecționer al României, și-a reafirmat sprijinul pentru premierul ungar Viktor Orbán, implicându-se activ în campania electorală din Ungaria.

Antrenorul apare într-un material video realizat de UDMR, în contextul alegerilor legislative programate pentru 12 aprilie 2026. Clipul promovează votul prin corespondență în rândul etnicilor maghiari din Transilvania, care dețin cetățenie ungară și pot participa la scrutin.

În spot, Bölöni explică pașii necesari pentru exercitarea votului și atrage atenția asupra erorilor care pot duce la anularea buletinelor. Materialul are un format demonstrativ, fiind construit ca o scurtă scenetă în care fostul selecționer este întrerupt de un apel telefonic, mesajul central fiind importanța completării corecte a documentelor.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat deja susținerea formațiunii pentru Viktor Orbán, iar Bölöni a vorbit deschis despre relația sa apropiată cu premierul ungar, subliniind că există respect reciproc și că „joacă în aceeași echipă”.

De-a lungul timpului, fostul antrenor a apreciat și investițiile realizate de guvernul de la Budapesta în comunitățile și cluburile maghiare din Transilvania.