Moment emoționant la Untold. Lewis Capaldi a făcut tot stadionul să cânte melodia „Someone You Loved”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 20:24

Lewis Capaldi a oferit unul dintre cele mai emoționante momente de la Untold 2026. Artistul britanic a urcat pe scena principală a festivalului, iar piesa „Someone You Loved” a fost cântată la unison de zeci de mii de oameni.

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