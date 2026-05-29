Sorana Cîrstea face spectacol la Paris: calificare en-fanfare și un dublu 6-0 devastator

Sorana Cîrstea a oferit o demonstraţie de forţă la Roland Garros 2026, calificându-se în optimile de finală după o victorie categorică în faţa Solanei Sierra. Jucătoarea din România, aflată pe locul 18 WTA, nu a cedat niciun game şi s-a impus cu un dublu 6-0, într-un meci dominat cap-coadă.

Succesul o readuce pe Sorana Cîrstea în optimile turneului de la Roland Garros după o pauză de cinci ani, confirmând o revenire solidă în circuitul de top.

Pentru această performanţă, sportiva din România şi-a asigurat şi o recompensă financiară importantă, precum şi 280 de puncte WTA.

În turul următor, Cîrstea o va întâlni pe Xiyu Wang, jucătoare din China aflată pe locul 148 WTA, care a produs o surpriză în runda precedentă, eliminând-o pe Yuliia Starodubtseva din Ucraina cu 6-3, 7-5.

Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, în 2020, la Shenzhen, unde Xiyu Wang s-a impus după un meci disputat, câştigat în trei seturi.