Alarmă în toată lumea după drona căzută la Galați: „Nu va fi război, dar de ce nu a fost doborâtă?”

Prăbușirea dronei rusești peste blocul din Galați a devenit rapid un subiect de breaking news în marile redacții din lume. În timp ce liderii de la București evită declarațiile publice, jurnaliștii străini analizează cu îngrijorare siguranța pe flancul estic al NATO.

Marile televiziuni și agenții de presă din America, Europa și Israel au relatat pe larg despre incidentul din România, considerat cel mai grav de la începutul războiului.

Marile televiziuni din SUA: „Spațiul aerian al României, încălcat de 28 de ori”

CNN a transmis că atacul a avut loc în același timp cu bombardamentele rusești asupra portului ucrainean Izmail. Postul american a amintit că, de la începutul războiului, dronele rusești au intrat ilegal în spațiul aerian al României de 28 de ori. CBS News a remarcat că incidentul a provocat o îngrijorare uriașă în țara noastră. Postul a confirmat și faptul că armata a ridicat de urgență două avioane F-16 pentru a monitoriza situația. France 24 a avertizat că astfel de evenimente repetate arată că există un risc real ca războiul să treacă dincolo de granițele Ucrainei.

Detalii despre victime și pagube în presa din Europa

GB News (Marea Britanie) și Nos.nl (Olanda) au oferit detalii despre victime, precizând că este vorba despre o femeie și copilul ei, un băiat de 14 ani. Presa britanică a mai dezvăluit că, în aceeași noapte, o altă dornă s-a prăbușit în județul Maramureș, la Bășești. Welt (Germania) a prezentat datele clare: o dronă rusească a lovit un bloc, a provocat un incendiu la etajul zece, doi minori au fost răniți, iar 70 de oameni au fost evacuați de urgență. Kyiv Independent (Ucraina) a explicat că Galațiul se află într-o zonă foarte sensibilă, la doar 10 kilometri de granița triplă dintre România, Moldova și Ucraina.

Presa din Ungaria: „Nu va fi război, dar de ce nu a fost doborâtă?”

Publicația maghiară Mandiner a subliniat că este pentru prima dată când Rusia provoacă direct pagube într-o țară NATO. Cu toate acestea, jurnaliștii maghiari consideră că situația nu va duce la un conflict militar, deoarece nicio parte nu își dorește asta. Totuși, ei au ridicat o întrebare care ar trebui să îi pună pe gânduri pe oficialii români: de ce armata română nu a doborât drona?

În acest context, publicația canadiană The Deep Dive a amintit că Parlamentul României a votat încă din februarie 2025 o lege care permite armatei să tragă în dronele care intră ilegal în țară. Analiștii militari citați de ei cred însă că NATO nu va răspunde militar, deoarece, din fericire, nu au existat morți. În timp ce televiziunile din toată lumea tratează cazul în regim de urgență, agențiile oficiale de presă din Rusia (precum TASS sau RIA Novosti) și oficialii de la Kremlin nu au scos niciun cuvânt despre incidentul din România.