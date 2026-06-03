Tunel pentru traficul de cocaină, descoperit la granița dintre SUA și Mexic

Sursă: realitatea.net

Autoritățile americane au descoperit un tunel subteran de mari dimensiuni folosit pentru introducerea ilegală a drogurilor din Mexic în Statele Unite. Pasajul, lung de aproximativ 600 de metri și echipat cu electricitate, ventilație și un sistem de șine pentru transport, ar fi fost utilizat pentru traficul unei cantități de cocaină evaluată la peste 45 de milioane de dolari, relatează AFP.

Potrivit Departamentului american al Justiției, tunelul era săpat la aproape 17 metri adâncime și dispunea de pereți consolidați, precum și de un lift hidraulic care facilita accesul în interior.

Pasajul lega orașul mexican Tijuana de un depozit situat în cartierul Otay Mesa din San Diego, în imediata apropiere a frontierei dintre Statele Unite și Mexic.

Investigația, desfășurată între decembrie și mai, a dus la confiscarea a peste o tonă de cocaină despre care anchetatorii cred că urma să fie transportată prin această rută subterană. De asemenea, patru persoane suspectate de implicare în operațiunea de trafic au fost arestate.

„Pentru acești inculpați, la capătul tunelului nu a fost lumină, ci girofaruri și sirene”, a declarat procurorul federal Adam Gordon, citat în comunicatul oficial.

La rândul său, Justin De La Torre, responsabil al poliției de frontieră pentru sectorul San Diego, a afirmat că descoperirea reprezintă o lovitură importantă pentru cartelul mexican Jalisco Nueva Generacion, una dintre cele mai puternice organizații criminale implicate în traficul de droguri.

Autoritățile au evidențiat gradul ridicat de sofisticare al construcției. Imaginile video făcute publice de Departamentul Justiției arată un pasaj bine amenajat, prevăzut cu scări solide și infrastructură tehnică menită să faciliteze transportul mărfurilor.

Tunelurile utilizate pentru traficul de droguri între Mexic și Statele Unite reprezintă o metodă consacrată de operare a cartelurilor. Conform datelor oficiale, în sudul Californiei au fost identificate 99 de astfel de pasaje clandestine din 1993 până în prezent. Ultima operațiune majoră de destructurare a unei rețele similare a avut loc în anul 2022.