Un nou val de concedieri la Complexul Energetic Oltenia. Peste 2.000 de oameni, dați afară în doar o lună

Situația de la Complexul Energetic Oltenia devine tot mai complicată, după un nou val de plecări din companie. Aproximativ 300 de mineri și energeticieni au părăsit deja locurile de muncă, fiind vorba despre angajați cu contracte pe perioadă determinată, conform Realitatea PLUS.

În total, în doar o lună, peste 2.000 de salariați au ieșit din sistem.

Ritmul în care s-au produs aceste plecări începe să se vadă direct în activitatea zilnică a companiei. Reducerea numărului de angajați a dus la un deficit serios de personal, atât în carierele miniere, cât și în termocentrale. În unele zone, activitatea este deja afectată, pentru că nu mai sunt suficienți oameni pentru a acoperi toate operațiunile.

Problemele s-au accentuat și după închiderea unor capacități importante, precum Husnicioara și Lupoaia. O parte dintre angajați au fost mutați în alte puncte de lucru, uneori la distanțe mari, ceea ce complică și mai mult organizarea.

Sindicatele încearcă să calmeze temerile angajaților

Reprezentanții sindicatelor spun că, în acest moment, nu se pune problema unor noi concedieri în rândul angajaților cu contracte pe perioadă nedeterminată. Chiar și așa, tensiunea rămâne ridicată, mai ales în contextul schimbărilor din sectorul energetic. Sindicaliștii atrag atenția că tranziția energetică trebuie făcută cu grijă, astfel încât locurile de muncă să nu fie pierdute brusc, fără alternative.

Riscuri pentru sistemul energetic: mai puțină producție, mai multe importuri

Un alt semnal de alarmă vine din zona producției de energie. Reducerea rapidă a activității pe cărbune ar putea duce la un deficit de energie, în condițiile în care alternativele nu sunt încă pregătite. Proiectele de centrale pe gaz sunt încă în faza de planificare, iar până când acestea vor deveni funcționale, România riscă să depindă mai mult de importuri, care pot fi mai scumpe și mai instabile.