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Vladimir Putin reorganizează Armata rusă. A înființat o nouă structură dedicată dronelor

Vladimir Putin

Vladimir Putin

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 17:15

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat înființarea unei noi ramuri a Armatei ruse, dedicată operațiunilor cu drone, și l-a numit pe Denis Liamin la conducerea acestei structuri.

Decizia face parte din ceea ce liderul de la Kremlin a descris drept o „rafinare” a organizării forțelor armate, în contextul în care războiul din Ucraina a ajuns în al cincilea an, iar dronele au devenit un element esențial pe câmpul de luptă.

Noua structură militară va coordona operațiunile desfășurate cu sisteme aeriene fără pilot, folosite atât în apropierea liniei frontului, cât și în atacuri asupra infrastructurii, depozitelor și altor obiective aflate la mare distanță.

În cadrul unei reuniuni televizate cu oficialii Ministerului Apărării, Vladimir Putin l-a prezentat pe Denis Liamin drept unul dintre cei mai experimentați specialiști din armata rusă și i-a cerut să finalizeze, cât mai curând, procesul de organizare a noii ramuri militare.

Liamin a ocupat anterior funcția de șef de stat major al grupării militare „Centru”, implicată în operațiunile din Ucraina. El are pregătire în domeniul trupelor de tancuri și o experiență îndelungată în cadrul forțelor terestre.

Anunțul vine la scurt timp după ce Ucraina a informat că și-a creat propriul comandament dedicat operațiunilor cu drone cu rază lungă de acțiune, semn că utilizarea acestor sisteme joacă un rol tot mai important în evoluția conflictului.

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