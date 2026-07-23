Marile confederații sindicale cer retragerea Legii salarizării și reluarea reformei de la zero: „Guvernul trebuie să înceteze cu această intoxicare”

Cele cinci mari confederații sindicale din România cer retragerea de urgență a proiectului Legii salarizării în sectorul public. Sindicatele anunță că nu vor mai participa la nicio consultare privind actuala formă a proiectului și solicită ca reforma să fie reluată de la zero, după instalarea unui Guvern cu puteri depline, conform Realitatea PLUS.
Demersul este susținut de Cartel ALFA, CNSLR Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Confederația Națională Sindicală Meridian și Blocul Național Sindical. Acestea cer tuturor partidelor parlamentare să oprească procedurile pentru adoptarea legii.
Sindicatele nu mai participă la consultări
Cele cinci confederații consideră că actualul proiect nu mai poate sta la baza unei reforme credibile, în special din cauza timpului foarte scurt rămas pentru dezbatere și adoptare.
„Anunțăm că nu vom mai participa la nicio consultare privind actualul proiect de lege vehiculat în spațiul public, apreciind că acesta nu mai poate constitui baza unei reforme credibile și acceptate de toate părțile implicate, datorită timpului extraordinar de scurt rămas”, se arată în comunicatul comun.
Sindicatele propun ca procesul să fie reluat după învestirea unui nou Guvern, într-un cadru de dialog social real. Ele susțin că o lege echilibrată și predictibilă poate fi elaborată în cel mult șase luni, fără ca vreo categorie de angajați din sectorul public să piardă venituri.
Proiectul ar putea provoca noi proteste și procese
Confederațiile sindicale critică dur actuala formă a legii, despre care spun că a fost prost concepută și că a provocat deja scandaluri publice, proteste și nemulțumiri în rândul angajaților.
Potrivit sindicatelor, modificările făcute pe parcurs nu rezolvă problemele, ci creează noi dezechilibre. Acestea avertizează că adoptarea proiectului ar putea duce la numeroase procese prin care angajații vor încerca să corecteze inechitățile salariale.
„Ceea ce ni se propune ca reformă în sistemul public este un proiect prost conceput care deja generează convulsii sociale grave, scandaluri publice, proteste, demonstrând că nu beneficiază nici de consens social, nici de acceptarea celor pe care îi afectează în mod direct”, transmit confederațiile.
Sindicatele contestă argumentul privind banii din PNRR
Organizațiile sindicale susțin că România nu este obligată să adopte în grabă legea pentru a încasa cele aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR. Potrivit calculelor prezentate de acestea, economiile realizate la buget în primele șase luni ale anului sunt mult mai mari decât suma legată de acest jalon. Confederațiile estimează că, în prima jumătate a anului, cheltuielile bugetului general consolidat au fost cu aproximativ 47 de miliarde de lei mai mici decât nivelul programat. Suma reprezintă aproximativ nouă miliarde de euro.
La bugetul de stat, economiile la cheltuielile de personal ar fi ajuns la aproximativ 3,67 miliarde de lei, echivalentul a aproape 700 de milioane de euro. La nivelul bugetului general consolidat, economiile estimate pentru salarii sunt de aproximativ 2,47 miliarde de lei, adică aproape 500 de milioane de euro.
„Guvernul trebuie să înceteze cu această intoxicare”
Sindicatele acuză autoritățile că prezintă în mod greșit situația financiară și că încearcă să convingă populația că neadoptarea legii ar provoca o criză majoră.
„Aceste date demonstrează că discursul public promovat în ultimele săptămâni, potrivit căruia România ar intra într-o criză majoră dacă nu ar încasa aproximativ 770 milioane de euro aferente jalonului privind Legea salarizării, reprezintă o gravă dezinformare a opiniei publice”, se arată în comunicat.
Confederațiile afirmă că cele 770 de milioane de euro nu ar schimba semnificativ situația bugetară și nu justifică adoptarea rapidă a unei legi pe care o consideră profund greșită.
„Guvernul trebuie să înceteze cu această intoxicare a spațiului public”, transmit organizațiile sindicale.
Sindicatele cer reluarea reformei de la zero
Cele cinci confederații cer retragerea imediată a proiectului și reluarea întregului proces pe baze transparente și profesioniste. Ele recomandă partidelor parlamentare să se concentreze asupra celorlalte reforme care trebuie adoptate și care nu au provocat controverse atât de mari.
În opinia sindicatelor, Legea salarizării trebuie elaborată de un Guvern cu puteri depline, care să poată organiza consultări reale cu angajații, instituțiile publice și partenerii sociali.
„România are nevoie de o lege a salarizării construită în mod riguros, bazată pe criterii obiective, echitabilă pentru toți salariații din sectorul public și sustenabilă din perspectiva finanțelor publice. O asemenea reformă nu poate fi realizată prin improvizație, presiune și termene artificiale, ci prin dialog social autentic, expertiză și responsabilitate față de interesul public”, se mai arată în comunicatul comun.