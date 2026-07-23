Sanatate· 2 min citire

Dovada că Bolojan nu dă doi bani pe suferința oamenilor. Dialog halucinant cu medicii cărora le tăiase veniturile, ca primar, în 2018 – VIDEO

Ilie Bolojan, insensibil la problemele oamenilor (Bihoreanul, 2018)

Ilie Bolojan, insensibil la problemele oamenilor (Bihoreanul, 2018)

Realitatea de Calarasi
Scris deRealitatea de Calarasi
Publicat23 iul. 2026, 14:18
Actualizat23 iul. 2026, 14:21
Sursăbihoreanul, realitatea.net

Imagini șocante cu Ilie Bolojan, din perioada în care era primar. O femeie, medic rezident, plângea în fața lui după ce venitul i-a fost tăiat drastic, iar Bolojan nu doar că nu manifestă niciun strop de empatie, ba chiar încearcă să o pună la punct încă de la prima replică

Episodul revoltător s-a produs în mai 2018, după ce Primăria Oradea a decis, printr-o Hotărâre de Consiliu Local, scăderea sporurilor acordate medicilor și asistenților de la UPU-SMURD. Medici revoltați au avut o întâlnire cu Ilie Bolojan, pe vremea aceea primar al municipiului, iar replicile lui în fața unor oameni care își vedeau veniturile ciuntite nu mai au nevoie de comentarii.

Pasajul relevant incepe la 5:06

Medic: Am venit aici pentru echipa în care sunt, nu pentru bani, îmi cer scuze că vă spun în față. Sunt dintr-o familie care a crescut cinci copii și, din cinci, una știe reguli cu adevărat. Vreau să rămân aici alături de ei.

I. Bolojan: Trebuie să demonstrați că sunteți într-adevăr salvatori, iertați-mă, nu mercenari.

Medic: Asta facem... Tocmai de asta am ales Oradea, ca să învăț și să fiu cea mai bună în ceea ce fac.

I. Bolojan: Dragii mei, înțelegeți ce vă spun? (...) Doamne, e o situație, ...stăm în 2-3 milioane de lei, o lună de zile?

Ulterior, văzând că nu-i poate convinge cu argumente, Ilie Bolojan le spune medicilor că și el este înjurat în fiecare zi.

I. Bolojan: Aceste servicii în care lucrezi cu oamenii și îmi doresc o administrație, sincer, nu îți aduc doar felicitări, dar astea sunt lucrurile pe care ți le asumi. Au și o parte bună și au și partea asta rea.

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