Avertismentul lansat de un expert britanic.

Apocalipsa pensiilor în Europa va începe din România, avertizează un expert britanic. Și asta pentru că numărul pensionarilor este în creștere în timp ce al contribuabililor este în scădere. Potrivit specialistului, sistemele de pensii din întreaga Europă nu mai fac față, însă în România situația este mult mai gravă.

De asemenea, expertul susține că tinerii muncesc mai mult și plătesc contribuții tot mai mari pentru un sistem nesigur.

Scăderea natalității și creșterea speranței de viață pun o presiune enormă pe bugetele statelor, iar România se află pe lista primelor țări care vor resimți efectele. Țările europene au început deja să ia măsuri în acest sens