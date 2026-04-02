Măsuri de protecţie socială pentru pensionarii cu venituri mici

Guvernul vrea să acorde ajutoare financiare pensionarilor ale căror venituri lunare acumulate sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei.

Noi măsuri de protecţie socială pentru pensionari sunt aprobate, astăzi, de guvern, printr-o ordonanţă de urgenţă.

De exemplu, una dintre prevederi urmăreşte protejarea celor cu venituri mici, astfel încât aceştia să nu piardă alte drepturi de asistenţă socială, cum ar fi ajutorul de încălzire sau tichetele sociale. Ce alte măsuri sunt avute în vedere, ne spune acum în direct Andrei Şerban, care se află la Palatul Victoria şi urmăreşte şedinţa executivului, încă în desfăşurare la această oră.

Astfel, 1.000 de lei vor primi pensionarii cu venituri lunare de până la 1.500 de lei, 800 de lei dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.500 și 2.000 de lei și 600 de lei vor primi cei cu venituri lunare între 2.000 și 3.000 de lei.

Banii se vor plăti în două tranșe egale, luna aceasta și în decembrie. Tot acest act normativ va majora între 17% și 31% ajutoarele pentru familiile cu copii, în funcție de veniturile familiei și de numărul de copii pe care îi are în întreținere.

Cei mai mulți bani vor primi familiile monoparentale, care au venit de până la 366 de lei și care au patru copii, acestea vor primi 900 de lei.

Alte două hotărâri de pe masa executivului se referă la programele universitare pentru anul școlar 2026-2027. Fără ele, universitățile nu pot organiza admitere.

Prima hotărâre stabilește ce facultăți și programe de licență pot funcționa legal.

Dacă un program este acreditat sau doar funcționează provizoriu, unde se desfășoară programul, în ce limbă și care este numul maxim de studenți.

A doua hotărâre se referă la cursurile de masterat, ce programe sunt acreditate şi pot primi studenţi, în ce universităţi, câţi masteranzi pot fi admişi şi ce programe noi se vor înfiinţa şi care se vor lichida.