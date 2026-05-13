Rata inflației a explodat. Prețurile au crescut cu peste 10%, România este oficial în recesiune

Institutul Național de Statistică a publicat astăzi noile date despre inflație și evoluția produsului intern brut. Indicatorul scumpirilor a depășit pragul de 10%, iar economia a scăzut pentru al treilea trimestru la rând, ceea ce indică intrarea în recesiune.

Indicele preţurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,84%, potrivit realitatea.net .

▪ Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%.

▪ Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%.

▪ Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 – aprilie 2026) faţă de precedentele 12 luni (mai 2024 – aprilie 2025) a fost 9,0%.

De asemenea, PRODUSUL INTERN BRUT ÎN TRIMESTRUL I 2026 A SCĂZUT1 ÎN TERMENI REALI, CU 0,2% COMPARATIV CU TRIMESTRUL IV 2025.

▪ Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,7% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier faţă de acelaşi trimestru din anul 2025;

▪ Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul I 2026, fiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 87 din 9 aprilie 2026.