O nouă bombă în ședința de Guvern de azi. Salarii crescute la secret pentru ROMGAZ -SURSE

Guvernul interimar al României a aprobat, în ședința de vineri, un memorandum clasificat drept confidențial referitor la creșterea salariilor în cadrul Romgaz, potrivit surselor Realitatea PLUS.

Potrivit surselor menționate anterior, memorandumul clasificat ca „strict secret” prevede indemnizații majorate pentru membrii boardului companiei Romgaz, dar și pentru restul angajaților.

Majorarea ar fi de aproximativ 6,5%, justificată prin îndeplinirea unor indicatori de performanță în cadrul proiectului Neptun Deep.

Clasificarea acestui document ridică semne de întrebare cu privire la transparența, dar și legalitatea acestui demers, având în vedere faptul că Guvernul Bolojan este unul intermar.

Legea în România spune clar că un Executiv interimar nu poate da nicio ordonanță de urgență sau memorandum.

Conform unui document de la Ministerul Justiției, ”ca tip de act, memorandumurile nu pot fi adoptate de guvernul interimar, deoarece implică luarea unei decizii din partea acestuia, în măsura în care reprezintă o continuare a unei politici stabilite anterior”.

O altă controversă este legată de directorul Romgaz, despre care surse politice afirmă că ar avea afiliere politică cu Partidul Național Liberal, condus de Ilie Bolojan.

Realitatea PLUS a contactat-o pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, dar aceasta a negat că salariile companiei ar fi fost mărite.