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Economie· 1 min citire
România se confruntă cu o criză financiară fără precedent! Numărul românilor care trăiesc din ajutor social, în creștere
România se confruntă cu o criză financiară fără precedent! Numărul românilor care trăiesc din ajutor social, în creștere
Inflația a explodat, la fel și prețul carburanților și alimentelor
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