Economie· 1 min citire

România se confruntă cu o criză financiară fără precedent! Numărul românilor care trăiesc din ajutor social, în creștere

România se confruntă cu o criză financiară fără precedent! Numărul românilor care trăiesc din ajutor social, în creștere

România se confruntă cu o criză financiară fără precedent! Numărul românilor care trăiesc din ajutor social, în creștere

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 13 mar. 2023, 07:50

Inflația a explodat, la fel și prețul carburanților și alimentelor

România se confruntă cu o criză financiară fără precedent. Inflația a explodat, la fel și prețul carburanților și alimentelor. Cu toate acestea, puțini sunt cei care vor să lucreze și preferă să trăiască din ajutorul social.

Datele oficiale arată că numai în luna ianuarie numărul românilor care au primit ajutor social, plătit bineînțes din banii contribuabililor, a crescut alarmant.

CÂȚI BANI AU PRIMIT ROMÂNII ASISTAȚI SOCIAL

Luna de raportare: IANUARIE 2023

Dolj - 10.301 beneficiari (săgeată în sus) 2,8 milioane lei
Bacău- 9.263 beneficiari (săgeată în sus) 2,4 milioane de lei
Buzău -7.700 beneficiari ( săgeată în sus) 1,9 milioane de lei



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