Uniunea Europeană ia în calcul noi taxe pe biletele de avion și pe produsele cu zahăr pentru a strânge bani la buget

Publicat 8 iul. 2026, 09:40 Sursă Realitatea.net

Uniunea Europeană analizează introducerea unor taxe pe biletele de avion și pe produsele cu un conținut ridicat de zahăr. Măsura este discutată în contextul în care Bruxelles-ul caută venituri suplimentare pentru bugetul comunitar din perioada 2028-2034.

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