Anca Alexandrescu a demascat jocurile de culise făcute de George Simion: „Am greșit că am avut încredere în el”

Publicat 15 oct. 2026, 07:50 Sursă realitatea.net

Jurnalista Anca Alexandrescu a dezvăluit noi detalii șocante despre jocurile de culisele ale liderului AUR. „George Simion cere donații financiare și în prezent de la băieții deștepți, am văzut mesajele”, a acuzat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel. Mai mult, a afirmat Alexandrescu, mai mulți simpatizanți AUR i-au mărturisit că l-au votat pe George Simion doar la îndemnul ei. „Am greșit că i-am acordat încredere lui George Simion”, a mai spus jurnalista.

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