Atac ucrainean cu drone în regiunea Leningrad din Rusia: o conductă petrolieră, avariată

O conductă petrolieră din apropierea portului Primorsk, situat în nord-vestul Rusia, a fost avariată în urma unui atac cu drone atribuit Ucraina, potrivit autorităților ruse.

„Reziduuri (de la dronele doborâte) au avariat o secţiune a unei conducte petroliere din apropierea portului Primorsk”, a declarat guvernatorul Alexander Drozdenko pe Telegram, fără a specifica amploarea sau natura pagubelor.

Apărarea aeriană rusească a distrus 19 drone şi nu au fost raportate victime, potrivit autorităţilor ruse. Portul Primorsk este situat între graniţa cu Finlanda şi oraşul important Sankt Petersburg. În martie, un atac anterior cu drone a provocat un incendiu într-un rezervor de combustibil, Kievul susţinând că a vizat un terminal petrolier.

Atacuri ucrainene au fost deja înregistrate în această regiune a Leningradului, dar nu mai reprezintă un front major în conflictul dintre Rusia şi Ucraina din februarie 2022.