George Simion a acuzat „35 de ani de trădare” și a BOICOTAT ședința de învestitură a lui Veștea. Deputații AUR au părăsit sala în masă!

Momente de tensiune maximă în plenul reunit al Parlamentului, chiar înaintea votului crucial de învestitură pentru noul Guvern. Președintele AUR, George Simion, a lansat un atac devastator de la tribuna centrală la adresa întregii clase politice care a condus țara în ultimele trei decenii. Într-o atmosferă extrem de încărcată, liderul opoziției a acuzat partidele tradiționale de subminarea democrației și a anunțat un boicot total, părăsind sala de ședințe alături de toți parlamentarii săi.
„Oare unde au fost românii când a fost tăiat Viteazul?”
George Simion și-a început discursul într-o notă profund naționalistă, amintind de debutul său în legislativ și recitând versuri cu o puternică încărcătură istorică pentru a ilustra ceea ce el numește declinul moral al conducătorilor actuali.
„De 35 de ani sunteți la conducere. De 35 de ani, în România, trădarea a fost la ordinea zilei și a intrat cumva în banal, în cotidian. În primul meu discurs ținut aici, în Parlamentul României, am recitat dintr-o poezie: 'Nu mai acuzați străinii că ne taie domnitorii / Și nu îngrijesc o țară cu guverne provizorii. / Eu atât aș vrea să aflu, arătându-vă obrazul: / Oare unde au fost românii când a fost tăiat Viteazul?'”
România, „singurul stat din UE unde sunt anulate alegerile”
Liderul AUR a taxat dur discrepanța uriașă dintre promisiunile din campaniile electorale și realitatea cruntă în care se zbate țara, amintind inclusiv de recentele crize politice și decizii judiciare care au blocat procesele democratice.
Eșecul economic: „Pentru că de 35 de ani trădarea a fost la ordinea zilei, ni s-a promis din aceste bănci, în aceste săli, din aceste instituții, prosperitate. Din păcate, România a ajuns pe ultimele locuri în toate topurile europene.”
Colapsul democratic: „Ni s-a promis libertate și democrație și, din păcate, România a ajuns singurul stat din Uniunea Europeană unde sunt anulate alegerile. Parlamentul României și politica au devenit sinonime cu trădarea.”
Apel la popor și boicotul: „AUR nu trădează!”
Finalul discursului a declanșat un adevărat cutremur în sală. Simion s-a întors cu spatele la prezidiu și s-a adresat direct cetățenilor, dând semnalul ieșirii din sală pentru a refuza validarea noului Executiv prin vot.
„Mă uit către poporul român și îi spun că trebuie să ne croim un alt viitor. Nu mai putem sta cu coloana îndoită, să fim conduși de niște trădători. Însă, eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători, ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și, de mâine, vă așteptăm să ne croim un alt viitor pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român. AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează!”
Imediat după aceste cuvinte, în timp ce din tabăra majorității guvernamentale se auzeau vociferări și huiduieli, toți parlamentarii AUR s-au ridicat în picioare în mod organizat și au părăsit în masă plenul. Gestul lasă învestitura noului cabinet într-o legitimitate puternic contestată de opoziție și anunță o sesiune parlamentară extrem de incendiară.