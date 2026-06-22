George Simion anunță că AUR nu votează Guvernul Veștea: „Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”
George Simion, liderul AUR
George Simion a anunțat luni, în cadrul unei conferințe de presă la Parlament, că partidul AUR și cei 90 de parlamentari ai săi nu vor acorda votul de învestitură guvernului condus de Adrian Veștea.
Simion i-a acordat lui Adrian Veștea un ultimatum: să se prezinte până la ora 20:00 la sediul AUR pentru discuții sau să predea mandatul și să amâne votul.
Totodată, Simion i-a solicitat lui Ilie Bolojan să părăsească Palatul Victoria, acuzându-l că îl ocupă „abuziv” din 5 mai, după căderea guvernului în urma moțiunii de cenzură inițiate de AUR.
Liderul partidului a condiționat orice susținere parlamentară de dialog transparent, cerând și o declarație publică din partea președintelui Nicușor Dan privind voturile AUR. El a reiterat că prioritățile formațiunii rămân organizarea de alegeri anticipate și, în lipsa dialogului, suspendarea șefului statului.
Simion a respins acuzațiile conform cărora unii parlamentari AUR ar fi fost abordați cu oferte de funcții în schimbul votului.
Simion a mai adăugat că formațiunea sa este dispusă la „reconciliere națională” și la contribuția la ieșirea României din criză, pe care a descris-o drept cea mai gravă din ultimii 35 de ani.
George Simion: „Este nevoie de reconciliere națională”
Ultima săptămână, la fel cum am făcut-o și în timpul moțiunii, are nevoie de reconfirmări. Am pentru început de făcut o declarație. Țara trece printr-un moment foarte... foarte complicat. Prin cea mai mare criză... în primul rând economică, socială, și politică, din ultimii 35 de ani. Este nevoie de reconciliere națională. Și din câte am tot ascultat posturile de televiziune în ultimele zile, este nevoie de AUR: „Este nevoie de AUR, este nevoie de AUR, este nevoie de AUR”. Mai avem ceva aur la Roșia Montană, țara noastră are cele mai mari depozite de aur , însă este nevoie, din câte înțeleg, de voturile partidului AUR pentru susținerea unui guvern pentru a scoate țara din criză, pentru a scăpa de Bolojan. Asta este marota pe care am tot auzit-o.
Da, suntem de acord, consecințele acestei guvernări păguboase PSD-PNL-USR-UDMR, generic numită guvernarea Bolojan, trebuie înlăturate, programul politic al acelei guvernări nu mai trebuie repetat, și din acest motiv AUR, prin toți cei 90 de parlamentari, a votat împotriva guvernării Bolojan și guvernarea Bolojan nu mai este la putere.
Nu știu de ce nu a avut decența domnul Bolojan să plece din Palatul Victoria, îi solicit ca astăzi să dea dovadă de decență, să respecte democrația din România și să părăsească Palatul Victoria, pe care începând cu data de 5 mai îl ocupă abuziv.
„Dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”
La fel cum toți cei 90 de parlamentari AUR au votat pentru moțiunea de cenzură depusă de noi, inițiată de noi, nu mă interesează alte formațiuni politice ce au făcut, la fel diseară, dacă va exista un vot, pentru această guvernare cu un premier care n-a venit să ne ceară susținerea, a zis că trebuie să facem noi din patriotism, noi într-adevăr suntem un partid patriotic, și putem da dovadă de patriotism, dar trebuie să ni se aducă argumente. Deci dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR.
Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie de voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune, să zică public, și într-o întrevedere pe care să o avem, dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că am văzut că în ultimele săptămâni și sunt ultimele luni am fost... patrioți, nu? S-a făcut o recalibrare. Și a început să se spună adevărul.
„AUR a avut dreptate în tot ceea ce a susținut”
Noi vreau să vă spunem că am avut dreptate în tot ceea ce am spus. AUR a avut dreptate în tot ceea ce a susținut. Și în aceste zile se adeverește că aceasta este situația. AUR rămâne fidel poporului român. Noi suntem coerenți, suntem consecvenți în acțiunile pe care le-am anunțat acțiunile parlamentare, acțiunile politice din decembrie 2025, opoziție totală opoziție națională.
Prioritățile noastre politice așa cum le-am tot repetat în ultimele săptămâni, dar le reiterez, pentru a ieși din criză atâta timp cât nu există dialog, sunt alegerile anticipate, și dacă va continua în acest stil în care doar unii sunt buni și alții nu sunt buni, dar vrem voturile lor, suspendarea lui Nicușor Dan, însă suntem dispuși să punem umărul, transparent, la scoaterea României din criză, la eliminarea persoanelor și acțiunilor nefaste care duc România spre prăpastie.
Atenție, nu AUR, nu membrii AUR au contribuit la prăpastia în care România a ajuns, ci exact cei care se luptă acum pentru putere și ne cer votul așa, din oficiu cumva. Mai grav, este că am primit mesaje, multe din partea colegilor mei, care au încercat să fie abordați. De diferite figuri politice, dintr-o parte sau alta a eșcherului politic. Pentru votul lor. S-a încercat promiterea de avantaje, de funcții.
„În AUR nu sunt trădători”
În AUR nu sunt trădători, noi suntem o formațiune care odată ce stabilește, și am stabilit în Biroul Național de Conducere de marți a trecută atitudinea pe care o avem la vot, și dacă votul este diseară, atitudinea noastră este de a ieși din sală. Însă eu fac un apel și la premierul desemnat Veștea, să predea mandatul sau să amâne acest vot, pentru că acest cabinet în mod evident, mai ales după anunțul pe care îl fac, nu o să treacă de vot, nu va avea susținerea a 233 de parlamentari, nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală în acest Parlament, și îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20:00, la sediul formațiunii noastre, pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară.
A mai discutat cu colegi de-ai noștri la Vila Lac, a discutat cu domnul Mohammad Murad, care mi-a relatat întocmai toată discuția. Domnul Murad i-a zis ceea ce îi zice fiecare dintre noi, faptul că în programul de guvernare și în acțiunile pe care le va lua trebuie să includă măsurile pentru salvarea economiei și a antreprenoriatului românesc.
N-a inclus nimic. Să-i dea Dumnezeu gândul cel bun, noi suntem dispuși la dialog, mesajul central al nostru este reconciliere națională, suntem dispuși să punem umărul, acum că am scăpat de această falsă etichetă de extremiști, și alte denigrări care ne-au fost aduse, și în funcție de discuția pe care o vom purta cu domnul Veștea, în funcție de ceea ce va spune domnul Nicușor Dan, vă vom prezenta transparent, cum am făcut-o de fiecare dată, pașii pe care îi vom urma public.
Nu prin birouri ascunse, nu prin negocieri secrete, pe noi nu ne interesează funcțiile, pe noi ne interesează ca România să se însănătoșească. Noi înțelegem că în politică este nevoie de dialog, dar totodată și procedeele pe care vi le-am enumerat de la moțiune de cenzură la alegeri anticipate, la suspendarea președintelui, sunt procedee democratice constituționale.
„E momentul pentru consens și reconciliere”
Cred că am fost în toate declarațiile pe care partidul nostru le-a dat prin liderii noștri cât se poate de consecvenți, coerenți, cel puțin în ultimele 6 luni de când am 7 luni deja de când am lansat acel manifest.
Așa că noi vă stăm la dispoziție, o să îl aștept pe domnul Veștea și o să aștept declarațiile domnului Nicușor Dan, nu avem nicio problemă și cu o altă numire, ne-am bucura să existe o numire, o nominalizare din partea AUR și să existe un premier AUR, asta este situația ideală pentru noi, în care ne asumăm guvernarea, o guvernare de care vedem că fug mulți, nu înțelegem de ce, nu înțelegem multe lucruri, de ce se fragmentează partide politice, de ce se nominalizează persoane care n-au fost menționate în timpul consultărilor de la Cotroceni, sunt foarte, foarte multe lucruri ciudate care se întâmplă în toate sferele sociale, din România.
Dar poate nu e momentul acum pentru circ, pentru scandal, e momentul pentru consens, pentru reconciliere, suntem dispuși să contribuim la acest efort de reconciliere, și le doresc tuturor să le dea Dumnezeu gândul cel bun. Avem lideri buni, mai buni ca mine, facem o echipă bună, avem consens, avem o direcție de la care nu ne abatem, noi nu ne trădăm alegătorii, noi nu trădăm poporul român.
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