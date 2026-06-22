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Politica· 2 min citire
George Simion: „Îl aștept pe Veștea la sediul partidului să discutăm ce vrea să facă pentru țară”
George Simion
„Premierul desmenat, Adrian Veștea trebuie să discute cu noi”, a declarat George Simion. Liderul suveraniștilor a transmis că acesta este așteptat la ora 20.00 la sediul partidului AUR pentru a discuta scoterea României din criza politică în care se află.
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