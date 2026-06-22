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Politica· 1 min citire
Guvernul Veștea a picat la vot în Parlament. Numărătoarea oficială: 189 de voturi pentru, 23 împotrivă
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat22 iun. 2026, 23:35
Actualizat22 iun. 2026, 23:45
SursăRealitatea PLUS
Guvernul lui Adrian Veștea a picat, deoarece nu a întrunit numărul de voturi necesare. Din cele 233 de voturi necesare, Veștea a reușit să convingă doar 207 parlamentari să își exprime opțiunea în plenul reunit al Parlamentului.
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