Legăturile controveraste dintre premierul demis și afaceristul Constantin Hanț. Generalul Nicolae Iană: ”Bolojan mergea periodic la Viena”

Fostul general SIE Nicolae Iană a făcut o serie de dezvăluiri incendiare despre legăturile controversate dintre premierul demis și afaceristul Constantin Hanț. Într-un interviu-eveniment acordat jurnalistului Realitatea Plus Alessia Păcuraru, generalul în rezervă a vorbit despre vizitele premierului la Viena, despre OMV, proiecte în industria de armament și presupuse conexiuni cu grupul Rheinmetall.
Alessia Păuraru: Deci, vreți să-mi spuneți domnul Ilie Bolojan, în momentul când acesta mergea la Viena, mi-ați spus că vizitele domniei sale la Viena nu erau deloc întâmplătoare, și destul de dese. Ce căuta domnul Bolojan mai exact? Să îmbie interesele politice cu cele personale?
Fostul general SIE Nicolae Iană: Era nevoit. Datorită stării de sănătate, trebuia din când în când să meargă să-și rezolve problemele de sănătate. Prima vizită a fost să-și asigure sprijinul OMV-ului, să prelungească contractul cu OMV, pentru că expira, și toată lumea știe că acel aranjament cu OMV nu e în favoarea României. La domnul Hanț apela doar să aibă sprijinul diasporei.
Alessia Păcuraru: Oamenii lui Ilie Bolojan din guvern, din structurile sale, din partid, au fost în anumite momente în relații foarte apropiate cu Constantin Hanț de la Viena, de exemplu, cu mai mulți oameni de afaceri, inclusiv pentru a avea interes în mai multe domenii importante de activitate: armament, comerț, economie?
Fostul general SIE Nicolae Iană: Da. Acest Hanț a apelat la domnul Bolojan ca să-l ajute să aibă... a făcut și o firmă cu un ucrainean, Igor nu știu cum, apare aici, domnișoară, absolut totul. A făcut o firmă comună, un joint venture, în care să producă drone pentru ucraineni, 10.000 de drone, în România. Și aveau banii deja, fondurile date, de Germania, și echipamentele și trebuia să apuce urgent de muncă. Și atunci a apelat la domnul ministru Miruță, ministrul Apărării Naționale. A apelat să intervină pe lângă fabrica de avioane la Craiova, la Consiliul de administrație, să-i aprobe o hală. Și ei au spus: Nu putem, dom'le, că noi avem reparațiile noastre, avem contract pe deastea, nu putem să dăm. Și atunci s-a făcut o ceartă între Pârvu-Ularu și Hanț. Domnul Hanț e un tip cu imaginație, un tip inteligent și vreau să vă spun că totdeauna a gândit pe timpul viitor. Se gândea la un moment dat chiar să propună el un candidat pentru președinția României, la viitoarele alegeri, un candidat care era agreat de toate partidele ca să aibă trecere.
Alessia Păcuraru: Și de servicii?
Fostul general SIE Nicolae Iană: Nu știu, că nu m-am băgat. Am 23 de ani de pensie, de când sunt la pensie și nu mai mă bag pe servicii. Domnul Bolojan l-a trimis pe domnul Marius Isăilă, Ovidiu Isăilă, care încă e sub control judiciar, să facă acea tranzacție pentru armament din Belarus, să-l aducă în România, să-l vopsească și să-l vindem la ucraineni și câștiga cam 50 de milioane. E dosarul acum pe rol. Amărâtul ăla de Isăilă încă n-a confirmat, dar fiind ofițer e obligat să spună adevărul, ca să-l apere pe Bolojan.
Alessia Păcuraru: Pentru că spuneați de domnul Marius Isăilă, de o relație extrem de apropiată cu domnul Constantin Hanț, și dosarul care a fost instrumentat pe procurori și care în continuare este pe rol, îl privește și pe un alt ministru, fost ministru al Apărării. În acest context...
Fostul general SIE Nicolae Iană: Deci, domnul Moșteanu, denunțătorul din acel dosar, adevăratul provocator ăla e încă nu i-a convenit suma. Contractul cu Rheinmetall a fost făcut cu rea intenție. În momentul în care a făcut aranjamentul cu Rheinmetall, Rheinmetall-ul era în faliment deja declarat. De ce? Guvernul german a anulat un contract de vreo 5 miliarde jumate cu ei, care trebuiau să facă echipamente pentru explozivi. Mașinile care produc explozivi, nu explozivii. E, a luat contractul de la Rheinmetall și l-a dat Luftișer. Și ăsta cum ștea? Publicat în presă. L-au publicat presa românească, nu alții. Și domnul Bolojan a ignorat și a promis să facă lui Rheinmetall. Dovadă că șantierul Mangalia a rămas acum fără oameni. Deci Rheinmetall-ul nu s-a mai....E prea mare plăcinta aia pentru noi. Păi de ce? Nu ai promis tu că vii și banii ăia care ți-i dăm, îți dăm atâta și îți dăm 6 miliarde și ceva și mai mult ne pierdem bani mulți acolo. Noi trebuie să dăm la sud, la Olandezi, trebuie să dăm aproape 100 și ceva de milioane. Și ei plăteau doar 78 de milioane șantierul.
Alessia Păcuraru: Deci suma ar fi fost prea mică în acest context. Asocierea lui Ilie Bolojan, a premierului de atunci, cu mai multe persoane din mediul de afaceri, cu zona aceasta de influență germană, cu domnul Constantin Hanț, cum ați spus anterior, cu grupul Rheinmetall, este o asociere totuși întâmplătoare?
Fostul general SIE Nicolae Iană: Nimic nu e întâmplător. Ca om de afaceri trebuie să-ți cunoști exact interesele și mai ales sculele prin care poți să ți le implementezi. Și domnul Bolojan era una din sculele care putea să ajute la implementarea proiectelor domnului Hanț.
Alessia Păcuraru: Inclusiv cu grupul de afaceri Rheinmetall?
Fostul general SIE Nicolae Iană: Inclusiv cu......Rheinmetall-ul, v-am spus, are două filiale: una în Germania, una în Austria și pentru România proiectele, utilajele, echipamentele la orașul Victoria, inițial erau la Victoria și după aceea cu șantierul din Mangalia. Ne-au lăsat cu ochii în soare.